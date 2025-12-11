Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Букмекеры назвали фаворита в матче ЛК между Фиорентиной и Динамо
Лига конференций
11 декабря 2025, 07:11 |
На победу киевлян выставлен достаточно высокий коэффициент

Букмекеры назвали фаворита в матче ЛК между Фиорентиной и Динамо
11 декабря в рамках пятого тура Лиги конференций состоится матч итальянской «Фиорентины» против украинского клуба – киевского «Динамо».

Еврокубковое противостояние примет арена «Стадио Артемио Франки» во Флоренции (Италия).

Перед началом встречи букмекеры обновили котировки, полностью отдав преимущество хозяевам поля. Победа «фиалок» оценивается в 1.45, тогда как в успешный результат для киевлян почти не верят – 6.59. Показатель на ничью составляет 4.69.

Матч в итальянском городе начнется в 19:45 по киевскому времени.

Фиорентина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Ягеллония – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФОТО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо Киев букмекеры котировки букмекеров Лига конференций азарт Фиорентина Фиорентина - Динамо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
