Букмекеры назвали фаворита в матче ЛК между Фиорентиной и Динамо
На победу киевлян выставлен достаточно высокий коэффициент
11 декабря в рамках пятого тура Лиги конференций состоится матч итальянской «Фиорентины» против украинского клуба – киевского «Динамо».
Еврокубковое противостояние примет арена «Стадио Артемио Франки» во Флоренции (Италия).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед началом встречи букмекеры обновили котировки, полностью отдав преимущество хозяевам поля. Победа «фиалок» оценивается в 1.45, тогда как в успешный результат для киевлян почти не верят – 6.59. Показатель на ничью составляет 4.69.
Матч в итальянском городе начнется в 19:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне сыграют против «фиалок» 11 декабря в 19:45
«Орлы» выиграли второй матч подряд в главном еврокубке