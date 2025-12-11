Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо решило, когда назначит нового главного тренера
11 декабря 2025, 07:22 |
Динамо решило, когда назначит нового главного тренера

Клуб примет окончательное решение после завершения первой части сезона

ФК Динамо. Игорь Суркис

Игорь Костюк приступил к временному исполнению обязанностей главного тренера «Динамо». Ранее Костюк возглавлял юношескую команду киевлян (U19).

По информации ТаТоТаке, решение по главному тренеру «Динамо» (U19) будет принято руководством по завершении первой части сезона, оно напрямую зависит от дальнейшей судьбы самого Костюка – клуб зимой окончательно решит, назначать ли Костюка главным тренером первой команды или возвращать на место старшего тренера юношеской команды.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого не рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.

