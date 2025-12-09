Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 декабря 2025, 14:17
ФОТО. Экс-звезда АПЛ получил условный срок. У него большие проблемы

Джоуи Бартон понес наказание за онлайн-атаки на экспертов и телеведущего

ФОТО. Экс-звезда АПЛ получил условный срок. У него большие проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоуи Бартон

Бывший футболист Премьер-лиги Джоуи Бартон получил шесть месяцев условного срока и 200 часов общественных работ за оскорбительные публикации в соцсетях в адрес футбольных эксперток Люси Уорд, Эни Алуко и телеведущего Джереми Вайна.

Он также должен выплатить 23 419 фунтов судебных издержек и получил три запретительных ордера, запрещающих упоминать пострадавших в интернете или на других платформах.

Суд признал Бартона виновным по шести пунктам обвинения, два из которых были расистски мотивированы. В своих постах он сравнивал Уорд и Алуко с серийными убийцами Фредом и Роуз Уэст, а Вайна называл унизительным сленговым словом, намекая на педофилию, и писал, что вызовет полицию, если увидит его у школы.

Уорд и Алуко заявили, что посты Бартона нанесли им огромный моральный вред, лишили радости от работы и причинили стресс их семьям. Судья отметил, что оскорбления в адрес Алуко усугублялись расовой враждебностью.

Бартон утверждал, что это был «стеб» и попытка начать дискуссию о качестве спортивного вещания, отрицал реальные обвинения в педофилии и обвинил Вайна в желании привлечь внимание. При этом он частично извинился и признал, что его публикации «вышли из-под контроля», хотя по-прежнему считал дело политическим преследованием и спором о свободе слова.

фото Джоуи Бартон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Athletic
