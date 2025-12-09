Во вторник, 9 декабря, состоится матч шестого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся миланский «Интер» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Миланский «Интер» подходит к шестому туру Лиги чемпионов, занимая 4-е место в общем турнирном зачете и имея в активе четыре победы в пяти матчах. Единственное поражение произошло в прошлом туре, когда мадридский «Атлетико» вырвал победу на 93-й минуте и отобрал у «нерадзурри» очки. Несмотря на это неприятное фиаско, команда Кристиана Киву быстро восстановила уверенность: в чемпионате и Кубке Италии «Интер» одержал три победы подряд и подходит к следующему еврокубковому матчу в отличной форме.

А вот соперник – действующий чемпион Премьер-лиги «Ливерпуль» – находится в состоянии глубокого кризиса. Команду «штормит» со всех сторон, а недавняя ничья с «Лидсом» только подчеркнула нестабильность. Дополнительную напряженность вызвали послематчевые комментарии Мохамеда Салаха, которые всколыхнули футбольный мир. Египтянин в Милан не поедет – еще один резонансный эпизод в непростой период для «красных». В Лиге чемпионов у «Ливерпуля» всего 9 очков, а в предыдущем туре команда потерпела унизительное домашнее поражение от ПСВ – 1:4.

Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Арне Слота и Кристиана Киву.

ВИДЕО. Слова Киву и Слота перед матчем Интер – Ливерпуль в Лиге чемпионов