Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Слова Киву и Слота перед матчем Интер – Ливерпуль в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 02:05 |
25
0

ВИДЕО. Слова Киву и Слота перед матчем Интер – Ливерпуль в Лиге чемпионов

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

09 декабря 2025, 02:05 |
25
0
ВИДЕО. Слова Киву и Слота перед матчем Интер – Ливерпуль в Лиге чемпионов
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 9 декабря, состоится матч шестого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся миланский «Интер» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Миланский «Интер» подходит к шестому туру Лиги чемпионов, занимая 4-е место в общем турнирном зачете и имея в активе четыре победы в пяти матчах. Единственное поражение произошло в прошлом туре, когда мадридский «Атлетико» вырвал победу на 93-й минуте и отобрал у «нерадзурри» очки. Несмотря на это неприятное фиаско, команда Кристиана Киву быстро восстановила уверенность: в чемпионате и Кубке Италии «Интер» одержал три победы подряд и подходит к следующему еврокубковому матчу в отличной форме.

А вот соперник – действующий чемпион Премьер-лиги «Ливерпуль» – находится в состоянии глубокого кризиса. Команду «штормит» со всех сторон, а недавняя ничья с «Лидсом» только подчеркнула нестабильность. Дополнительную напряженность вызвали послематчевые комментарии Мохамеда Салаха, которые всколыхнули футбольный мир. Египтянин в Милан не поедет – еще один резонансный эпизод в непростой период для «красных». В Лиге чемпионов у «Ливерпуля» всего 9 очков, а в предыдущем туре команда потерпела унизительное домашнее поражение от ПСВ – 1:4.

Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Арне Слота и Кристиана Киву.

ВИДЕО. Слова Киву и Слота перед матчем Интер – Ливерпуль в Лиге чемпионов

По теме:
Не Слот. Известно, кто принял решение не брать Салаха на матч с Интером
В Реале видят двух экс-игроков клуба фаворитами на замену Алонсо
Легенда Ливерпуля разнес Салаха за его поведение и заявления о клубе
Арне Слот Кристиан Киву Ливерпуль Интер Милан Лига чемпионов Интер - Ливерпуль видео пресс-конференция
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Футбол | 08 декабря 2025, 10:46 15
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня

Комментарий Ступара для Sport.ua касательно решения арбитра в матче Рух – Полесье

Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 08 декабря 2025, 07:22 27
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо

Клуб не будет нанимать иностранного специалиста

Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Футбол | 08.12.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Одноклубник для Довбика. Рома может подписать полузащитника сборной Украины
Футбол | 09.12.2025, 01:22
Одноклубник для Довбика. Рома может подписать полузащитника сборной Украины
Одноклубник для Довбика. Рома может подписать полузащитника сборной Украины
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Футбол | 08.12.2025, 19:49
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 28
Футбол
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 5
Футбол
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 3
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 9
Футбол
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
07.12.2025, 02:12 11
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем