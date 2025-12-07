Бартулович vs Шандрук. Стартовые составы на матч Металлист 1925 – Верес

В воскресенье, 7 декабря, харьковский Металлист 1925 года в номинально домашнем матче сыграет против ровенского Вереса. Этот матч пройдет в рамках 15-го тура УПЛ.

Младен Бартулович и Олег Шандрук определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба коллектива выйдут на игру в боевых складах.

Матч Металлист 1925 – Верес запланирован на сегодня, 7 декабря. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Металлист 1925 года занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Верес находится на 10 строчке с 18 баллами.