Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 11:51 |
Последний шанс? В Александрии не исключают отставку тренера

Под главным тренером Кириллом Нестеренко уже второй раз в нынешнем сезоне зашаталось кресло

07 декабря 2025, 11:51 |
Последний шанс? В Александрии не исключают отставку тренера
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Снова это произошло после того, как возглавляемая им команда уступила в родных стенах в поединке, который окрестили «игрой за шесть очков» – с одним из главных конкурентов в борьбе за выход из опасной зоны, львовским «Рухом».

Болельщики «Александрии» не могут смириться с тем фактом, что серебряный призер прошлого сезона опустился сейчас в нижнюю часть таблицы соревнований и ведет борьбу за выживание. Вряд ли этот факт радует руководство клуба, которое хорошо осознает как кричащее турнирное положение, так и имиджевый фактор.

Как стало известно Sport.ua, в случае потери очков в двух ближайших матчах «Александрии» – в гостях с «Кривбассом» и дома с «Кудровкой» Нестеренко может лишиться своей нынешней должности. Не исключено, что в таком случае для исправления ситуации в матчах второго круга его место может занять опытный Владимир Шаран, который в разгар осени стал у руля «Александрии-2».

На сегодняшний день «Александрия» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе только 10 очков.

Ранее сообщалось, что президент «Александрии» Сергей Кузьменко провел встречу с главным тренером Кириллом Нестеренко.

Gargantua
Ротань два сезона строил и в результате все таки построил.
И поди теперь пойми Нестеренко неудачник, или второй Ротань?
Перець
Шаран з поверненням 
