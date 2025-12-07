Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Максим ЧЕХ: «По моему мнению, мы провели неплохой матч»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 23:44 | Обновлено 07 декабря 2025, 23:45
Максим ЧЕХ: «По моему мнению, мы провели неплохой матч»

Полузащитник «Оболони» прокомментировал поражение от ЛНЗ

Полузащитник киевской «Оболони» Максим Чех прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (0:3) в матче 15-го тура УПЛ.

– Максим, сегодняшнее поражение – заключительный выездной поединок «Оболони» в этом сезоне. Команда провела много успешных матчей на выезде. Какие у вас впечатления от игры? Насколько удачно или неудачно сегодня сыграла команда?

– По моему мнению, мы провели неплохой матч. Игра была равной, наверное, до второго гола соперника. Затем мы немного рассыпались и пропустили третий. Но мы не должны пропускать такие необязательные мячи – они ломают ход игры. Первый гол – курьезный, и этого не должно быть.

– Как подобные эпизоды влияют на команду? «Опускаются руки» после таких пропущенных мячей?

– Психологически после таких голов становится тяжелее, но мы все разберем и будем готовиться к матчу с «Металлистом».

– Впереди еще один домашний поединок – против «Металлиста» 1925. Как сейчас чувствует себя команда после серии матчей? Хочется уже перерыва?

– Нет, я пропустил много в прошлом году, поэтому, наоборот, хочу больше играть и помогать своей команде.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Оболонь Максим Чех
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
