Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр КАРАВАЕВ: «Это будет глотком свежего воздуха»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 01:53 | Обновлено 07 декабря 2025, 01:54
Александр КАРАВАЕВ: «Это будет глотком свежего воздуха»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Кудровкой»

Александр КАРАВАЕВ: «Это будет глотком свежего воздуха»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу над «Кудровкой» (2:1) в матче 15-го тура УПЛ.

– Конечно, тяжелая победа. Это будет глотком свежего воздуха для нас, чтобы мы наконец встали на победный путь. Конечно, мы порадуемся, но времени нет, потому что готовимся дальше к другим матчам.

– Команда была в тяжелом психологическом состоянии из-за последних результатов. Насколько трудно было настраиваться на этот матч?

– Конечно, трудно, потому что понимаешь, что результат должен быть в каждом матче, а мы очень много матчей не выигрывали, теряли очки. Это был психологический удар. Но мы поговорили с командой, и мы понимаем, что все вместе попали в такую ситуацию и только все вместе будем из нее выходить. Другого выхода нет.

– В команде чувствовалось облегчение, что наконец удалось победить?

– Мы выдохнули из-за того, что наконец победили, но я бы не сказал, что это какое-то облегчение. Наоборот, нужно сейчас еще больше аккумулировать силы, чтобы каждая игра была победной. Когда уйдем на паузу, тогда уже будем анализировать.

– Не было нервозности в конце встречи, когда было преимущество в один гол, и пошли подачи от «Кудровки»?

– Постоянно нервничаешь, когда есть опасные моменты, но когда счет 2:1 на последних минутах, то ты более сконцентрирован. Мы сделали выводы после предыдущих матчей, что нужно играть до последней секунды. Так и произошло.

– Со стороны соперников было немало грубых столкновений. Ожидали, что против вас будут так грубо играть?

– Многие так играют, поэтому мы, конечно, ожидаем этого. Все хотят обыграть «Динамо», все хотят забрать очки. Так всегда было, поэтому ничего удивительного.

– Сегодня в стартовом составе «Динамо» были игроки, которые недавно присоединились из юношеской команды. Как капитан, какие наставления вы давали сегодня молодым футболистам?

– Я вижу это так – нужно, чтобы они понимали, что необходимо набирать очки и нужна только победа, но и чтобы они не нервничали и показывали все свои лучшие качества. Для этого нужна уверенность, поэтому я постоянно подбадриваю их, чтобы они играли более раскованно, но выполняли указания тренера.

– Через несколько дней «Динамо» будет играть против «Фиорентины» в Лиге конференций. Следили за их результатами в этом сезоне?

– Не очень, но читаю, смотрю результаты. Я думаю, что будем завтра или послезавтра смотреть.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Динамо Александр Караваев
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
