Освобождают место для Довбика? Милан намерен продать нападающего
В клубе не очень рассчитывают на Сантьяго Хименеса
Мексиканский нападающий Сантьяго Хименес близок к уходу из «Милана».
Сейчас 24-летний форвард восстанавливается после травмы и работает по индивидуальной программе, но не факт, что он еще сыграет за «россонери» после своего возвращения.
Интерес к Хименесу проявляют клубы АПЛ, в частности «Вест Хэм» и «Сандерленд», однако пока у «Милана» нет ни одного официального предложения, но в клубе уже думают о продаже нападающего, который не вписывается в игровую модель тренера, уже в январе.
Ранее сообщалось, что Артем Довбик может перебраться в «Милан» или «Сандерленд».
