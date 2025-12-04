Сикан отреагировал на победу Трабзонспора в Кубке Турции, где он забил

Украинский форвард Трабзонспора Даниил Сикан поделился эмоциями после победы своей команды над Ванспором в четвертом круге Кубка Турции (2:0), где он отличился голом.

«Сложно играть в таких матчах против таких соперников. Для нас это был трудный матч. Состав постоянно меняется. В этом матче такие игроки, как я и другие, у которых было мало игрового времени, играли вместе. Мы приложили все усилия. Мой гол был полезен мне. Он также придаст мне энергию»

Ожидание следующего матча? Каждый матч будет сложным. Гезтепе – один из таких матчей. Матчи, которые мы играем в турецкой лиге, сложны. Наши соперники играли раньше, в том матче они не показали свою лучшую игру, но против нас они покажут отличную игру. Как и любой другой матч, этот будет сложным», – сказал Сикан.

В нынешнем сезоне Даниил Сикан провел за Трабзонспор 11 матчей, записав на свой счет два результативных удара. Накануне появилась информация, что Полесье хочет вернуть нападающего в УПЛ.