Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
04 декабря 2025, 02:21 |
34
0

Микель оценил выступление Арсенала

Артета оценил победу над Брентфордом и отметил ключевые моменты матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победный матч с «Брентфордом» (2:0) в 14-м туре АПЛ.

На 11-й минуте счет открыл хавбек хозяев Микель Мерино, а на 91-й Букайо Сака установил окончательный результат.

О минимальном счете в пользу «канониров» Артета отметил:

«Такие моменты всегда непростые. Всего один точный удар «Брентфорда», и игра могла бы превратиться в хаос. Счет 1:0 редко бывает комфортным, но мы контролировали игру и создали самые опасные моменты.

В целом я очень доволен. После напряженной недели играть всего через три дня и снова побеждать… Я горжусь игроками».

О сейве Давида Райи:

«Я не анализировал его детально, но это была отличная и очень важная реакция. Вратарь соперников тоже сделал несколько сильных сейвов. Именно такие моменты и решают исход – наши игроки сделали то, что должны были».

О том, выжимает ли он максимум из команды:

«Да, особенно учитывая количество травмированных. Мы потеряли Салиба и Габриэла, сегодня – Москеру. Это было испытание. Бен Уайт сегодня играл великолепно. Все, кто получил шанс, проявили себя».

О травмах Райса и Москеры, и о возвращении Салибы:

«Завтра узнаем больше, нужно провести обследование. Деклана пришлось заменить… Посмотрим, кто будет готов к следующему матчу».

О голе Микеля Мерино:

«Невероятно, что он снова показал сегодня. Не только гол, хотя он великолепен. Движение, качество, реализация, расчет момента, скорость – это феноменально», – сказал Артета в интервью Sky Sports.

Микель Артета Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Арсенал - Брентфорд Брентфорд Давид Райя Деклан Райс Вильям Салиба Микель Мерино
Михаил Олексиенко Источник: BBC
