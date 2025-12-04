Судьба Украины на ЧМ-2026 будет решаться в присутствии Трампа
В Вашингтоне состоится жеребьевка группового этапа
Дональд Трамп примет участие в жеребьевке группового этапа ЧМ-2026.
Церемония состоится в Вашингтоне 5 декабря в 19:00 по киевскому времени.
Пресс-секретарь главы США Кэролайн Левитт заявила: «В пятницу президент Трамп посетит жеребьевку в Кеннеди-центре».
Напомним, что мировой чемпионат пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Сборная Украины перед жеребьевкой оказалась в 4-й корзине, имея статус участника плей-офф квалификации. Команда Сергея Реброва 26 марта 2026 года встретится со Швецией в полуфинале плей-офф, а победитель 31 марта сыграет за путевку на мундиаль против Польши или Албании.
