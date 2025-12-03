Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-девушка звезды Реала начала отношения с форвардом Шахтера
03 декабря 2025, 22:25 |
Экс-девушка звезды Реала начала отношения с форвардом Шахтера

У Кауана Элиаса, как сообщают источники, новая подруга

03 декабря 2025, 22:25 |
Экс-девушка звезды Реала начала отношения с форвардом Шахтера
opovo.com.br

Бразильская пресса пишет, что известная тамошняя девушка-модель-блогер Бруна Ротта начала романтические отношения с 19-летним центрфорвардом «Шахтера» Кауаном Элиасом.

Недавно в соцсетях девушки было опубликовано видео, на котором отчетливо видна рука футболиста.

Ранее Ротта встречалась со звездным вингером «Реала» Родриго, с которым рассталась в августе, впоследствии заявив, что ее отношения с футболистом «бланкос» были абьюзивными. Также Ротта признавалась, что разрыв с Родриго повлиял на ее психическое здоровье, не став уточнять детали.

Напомним, Кауан Элиас перешел в «Шахтер» в феврале из «Флуминенсе» за 17 миллионов евро.

Источник: O POVO Online
