Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШЕВЧЕНКО: «Реально ли пройти плей-офф? Швеция – сильная команда»
Чемпионат мира
04 декабря 2025, 08:51 |
667
1

ШЕВЧЕНКО: «Реально ли пройти плей-офф? Швеция – сильная команда»

Президент УАФ оценил перспективы сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026

04 декабря 2025, 08:51 |
667
1 Comments
ШЕВЧЕНКО: «Реально ли пройти плей-офф? Швеция – сильная команда»
УАФ. Сборная Украины по футболу

Президент УАФ Андрей Шевченко оценил перспективы сборной Украины в борьбе за выход на чемпионат мира. 26 марта 2026 года подопечные Сергея Реброва сыграют в полуфинале плей-офф квалификации против Швеции.

«У нас есть две цели. Первая – спортивная: пройти отбор и поехать на мундиаль с конкурентной командой. Нас не было на чемпионатах мира уже 20 лет. И это показывает, как сложно туда попасть. В Европе все команды стали сильнее.

Потом есть вторая цель. Представлять страну, которая находится в состоянии войны, на чемпионате мира – это огромное значение для людей, живущих в Украине: мы показали бы всем, что даже в этой драматической ситуации способны сделать что-то важное, и напомнили бы всем, что война не закончилась.

Реально ли пройти плей-офф квалификации ЧМ? Все зависит от того, в каком состоянии мы подойдем к этим матчам. Мы показали, что конкурентоспособны, но Швеция – сильная команда, в составе которой есть качественные футболисты. Кроме того, через два месяца обстоятельства могут измениться.

Мы знаем, как это работает: сегодня ты в отличной форме, завтра по какой-то причине чуть-чуть ее теряешь... Влияет много факторов: сколько у тебя травмированных, в каком состоянии... В отборе у нас было много потерь, команда ни разу не была на 100%», – подытожил Шевченко.

По теме:
Жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026. Текстовая трансляция
Жеребьевка ЧМ-2026. Соперники для сборной Украины. Смотреть онлайн LIVE
Судьба Украины на ЧМ-2026 будет решаться в присутствии Трампа
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция жеребьевка чемпионата мира Андрей Шевченко
Николай Тытюк Источник: Tuttosport
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Бокс | 03 декабря 2025, 18:35 12
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник

Сулейман дал добро на бой с Уайлдером

ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
Футбол | 03 декабря 2025, 23:29 4
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП

Футболиста мобилизовали в ВСУ

Источник: Игорь Суркис провел переговоры с иностранным тренером
Футбол | 04.12.2025, 07:00
Источник: Игорь Суркис провел переговоры с иностранным тренером
Источник: Игорь Суркис провел переговоры с иностранным тренером
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 03.12.2025, 08:42
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Четыре и.о. наставника Динамо до Костюка. Как начинали и чем закончили
Футбол | 03.12.2025, 13:33
Четыре и.о. наставника Динамо до Костюка. Как начинали и чем закончили
Четыре и.о. наставника Динамо до Костюка. Как начинали и чем закончили
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sp-0007043
Шанси зі Шведами 50 на 50 а з Поляками тільки на 40%. Навряд чи ми побачимо збірну на ЧС особливо з такою бездарною грою Реброва. А ще ніяк не можуть набрати форму наші збірники навіть зараз не те що весною, та постійні травми не дадуть набрати максимально бойовий склад на жаль.
Ответить
0
Популярные новости
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 22
Футбол
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 6
Футбол
Усик получил престижную награду из рук боксера, стиль которого копировал
Усик получил престижную награду из рук боксера, стиль которого копировал
03.12.2025, 05:02
Бокс
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
02.12.2025, 11:35 1
Бокс
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
03.12.2025, 07:22 2
Бокс
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
03.12.2025, 09:39 15
Футбол
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем