ШЕВЧЕНКО: «Реально ли пройти плей-офф? Швеция – сильная команда»

Президент УАФ Андрей Шевченко оценил перспективы сборной Украины в борьбе за выход на чемпионат мира. 26 марта 2026 года подопечные Сергея Реброва сыграют в полуфинале плей-офф квалификации против Швеции.

«У нас есть две цели. Первая – спортивная: пройти отбор и поехать на мундиаль с конкурентной командой. Нас не было на чемпионатах мира уже 20 лет. И это показывает, как сложно туда попасть. В Европе все команды стали сильнее.

Потом есть вторая цель. Представлять страну, которая находится в состоянии войны, на чемпионате мира – это огромное значение для людей, живущих в Украине: мы показали бы всем, что даже в этой драматической ситуации способны сделать что-то важное, и напомнили бы всем, что война не закончилась.

Реально ли пройти плей-офф квалификации ЧМ? Все зависит от того, в каком состоянии мы подойдем к этим матчам. Мы показали, что конкурентоспособны, но Швеция – сильная команда, в составе которой есть качественные футболисты. Кроме того, через два месяца обстоятельства могут измениться.

Мы знаем, как это работает: сегодня ты в отличной форме, завтра по какой-то причине чуть-чуть ее теряешь... Влияет много факторов: сколько у тебя травмированных, в каком состоянии... В отборе у нас было много потерь, команда ни разу не была на 100%», – подытожил Шевченко.