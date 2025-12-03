Сикан забил пятый гол за Трабзонспор. Сколько до Зубкова?

Даниил Сикан забил свой пятый гол за Трабзонспор во всех турнирах.

Произошло это в матче квалификационного раунда Кубка Турции, в котором Трабзонспор принимает Ванспор.

Теперь Сикан на 4 гола отстает от Александра Зубкова, который имеет в своем активе 9 забитых мячей за клуб и является лучшим украинским бомбардиром в истории Трабзонспора.

Голы украинских футболистов за Трабзонспор во всех турнирах:

9 – Александр Зубков (7 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)

5 – Даниил Сикан (4 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)

3 – Юрий Шелепницкий (2 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)

2 – Арсений Батагов (1 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)

1 – Юрий Калитвинцев (1 – Суперлига)

Даниил Сикан, статистика выступлений за Трабзонспор: