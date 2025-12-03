Турция03 декабря 2025, 21:36 |
Сикан забил пятый гол за Трабзонспор. Сколько до Зубкова?
Вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся голами за этот турецкий клуб
Даниил Сикан забил свой пятый гол за Трабзонспор во всех турнирах.
Произошло это в матче квалификационного раунда Кубка Турции, в котором Трабзонспор принимает Ванспор.
Теперь Сикан на 4 гола отстает от Александра Зубкова, который имеет в своем активе 9 забитых мячей за клуб и является лучшим украинским бомбардиром в истории Трабзонспора.
Голы украинских футболистов за Трабзонспор во всех турнирах:
- 9 – Александр Зубков (7 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
- 5 – Даниил Сикан (4 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
- 3 – Юрий Шелепницкий (2 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
- 2 – Арсений Батагов (1 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
- 1 – Юрий Калитвинцев (1 – Суперлига)
Даниил Сикан, статистика выступлений за Трабзонспор:
- 29 матчей (24 – Суперлига, 5 – Кубок Турции)
- 5 голов (4 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
- 2 ассиста (1 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
