В четверг, 4 декабря состоится перенесенный поединок 13-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Металлургом». По киевскому времени игра начнется в 11:00.

Чернигов

Для новичка чемпионата сезон складывается очень непросто. За 15 сыгранных поединков команде удалось набрать 15 зачетных пунктов, пока позволяют занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. От безопасного 12-го места, на котором расположился «Пробой», коллектив отстает на 1 балл, но имеет еще 2 игры в запасе (в том числе 1 против того же «Пробоя»).

В Кубке Украины черниговцы выбили «Атлет Киев», «Кривбасс» и «Лесное» и квалифицировались в четвертьфинал, где встретятся с «Фениксом-Мариуполем».

Металлург

Запорожская команда текущий сезон полностью проваливает. За 17 поединков Первой лиги коллективу удалось набрать лишь 9 очков (2 победы, 3 ничьи), из-за чего он и находится на последнем, 16-м месте турнирной таблицы. От безопасной зоны запорожцы отстают на 7 зачетных пунктов.

Из Кубка Украины команда вылетела на стадии 1/16 финала, проиграв в серии пенальти «Фениксу-Мариуполю».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Металлург» пропустил 35 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«Чернигов» победил в 4/6 предыдущих домашних поединках.

«Металлург» забил всего 6 мячей в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.81.