Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чернигов – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Чернигов
04.12.2025 11:00 - : -
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
03 декабря 2025, 19:58 | Обновлено 03 декабря 2025, 19:59
35
0

Чернигов – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 4 декабря в 11:00 по Киеву

03 декабря 2025, 19:58 | Обновлено 03 декабря 2025, 19:59
35
0
Чернигов – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Металлург

В четверг, 4 декабря состоится перенесенный поединок 13-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Металлургом». По киевскому времени игра начнется в 11:00.

Чернигов

Для новичка чемпионата сезон складывается очень непросто. За 15 сыгранных поединков команде удалось набрать 15 зачетных пунктов, пока позволяют занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. От безопасного 12-го места, на котором расположился «Пробой», коллектив отстает на 1 балл, но имеет еще 2 игры в запасе (в том числе 1 против того же «Пробоя»).

В Кубке Украины черниговцы выбили «Атлет Киев», «Кривбасс» и «Лесное» и квалифицировались в четвертьфинал, где встретятся с «Фениксом-Мариуполем».

Металлург

Запорожская команда текущий сезон полностью проваливает. За 17 поединков Первой лиги коллективу удалось набрать лишь 9 очков (2 победы, 3 ничьи), из-за чего он и находится на последнем, 16-м месте турнирной таблицы. От безопасной зоны запорожцы отстают на 7 зачетных пунктов.

Из Кубка Украины команда вылетела на стадии 1/16 финала, проиграв в серии пенальти «Фениксу-Мариуполю».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Металлург» пропустил 35 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Чернигов» победил в 4/6 предыдущих домашних поединках.
  • «Металлург» забил всего 6 мячей в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.81.

Прогноз Sport.ua
Чернигов
4 декабря 2025 -
11:00
Металлург Зп
Тотал больше 2.5 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Атлетик – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Интер Милан – Венеция. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
Чернигов Металлург Запорожье прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Футбол | 03 декабря 2025, 04:05 26
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть

ЛНЗ собирается быть активным

Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Футбол | 03 декабря 2025, 06:58 5
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов

Ранее президент клуба вел переговоры с Беттони

Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Футбол | 03.12.2025, 06:22
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Диего СИМЕОНЕ: «Не понимаю, почему ему не дали Золотой мяч. Он уникальный»
Футбол | 03.12.2025, 19:15
Диего СИМЕОНЕ: «Не понимаю, почему ему не дали Золотой мяч. Он уникальный»
Диего СИМЕОНЕ: «Не понимаю, почему ему не дали Золотой мяч. Он уникальный»
Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке
Футбол | 03.12.2025, 11:44
Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке
Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
01.12.2025, 17:34 181
Футбол
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 10
Футбол
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 17
Биатлон
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 31
Футбол
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
02.12.2025, 14:51 3
Футбол
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 6
Футбол
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем