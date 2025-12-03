Испания03 декабря 2025, 19:49 | Обновлено 03 декабря 2025, 20:13
129
0
Кунде вошел в тройку французских гвардейцев Барселоны. Кто впереди?
Вспомним топ-10 французов с наибольшим количеством матчей в составе блаугранас во всех турнирах
03 декабря 2025, 19:49 | Обновлено 03 декабря 2025, 20:13
129
0
Защитник Барселоны Жюль Кунде в матче 19-го тура испанской Ла Лиги против Атлетико сыграл свой 160-й матч за каталонцев во всех турнирах.
Благодаря этому игрок блаугранас сравнялся с Клеманом Лангле, другим французом, который также имеет 160 сыгранных поединков за Барселону.
Теперь впереди Кунде в списке французских гвардейцев каталонцев есть только два игрока: Эрик Абидаль (193 матча) и Усман Дембеле (185).
Французские футболисты с наибольшим количеством матчей за Барселону во всех турнирах:
- 193 – Эрик Абидаль
- 185 – Усман Дембеле
- 160 – Жюль Кунде
- 160 – Клеман Лангле
- 133 – Самюэль Умтити
- 125 – Людовик Жюли
- 121 – Тьерри Анри
- 102 – Антуан Гризманн
- 91 – Жереми Матье
- 80 – Люсьен Мюллер
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 02 декабря 2025, 20:19 2
Жанибек Алимханулы может не выйти в ринг против Эрисланди Лары
Футбол | 03 декабря 2025, 19:05 0
Легенде «Динамо» не нравится нынешнее положение клуба
Биатлон | 03.12.2025, 18:02
Футбол | 03.12.2025, 06:22
Футбол | 03.12.2025, 09:39
Комментарии 0
Популярные новости
03.12.2025, 07:22 2
01.12.2025, 21:13
01.12.2025, 19:04 9
01.12.2025, 18:38 7
02.12.2025, 23:29 4
02.12.2025, 06:23 31
02.12.2025, 10:25 19