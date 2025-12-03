Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
03 декабря 2025, 19:49 | Обновлено 03 декабря 2025, 20:13
Кунде вошел в тройку французских гвардейцев Барселоны. Кто впереди?

Вспомним топ-10 французов с наибольшим количеством матчей в составе блаугранас во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник Барселоны Жюль Кунде в матче 19-го тура испанской Ла Лиги против Атлетико сыграл свой 160-й матч за каталонцев во всех турнирах.

Благодаря этому игрок блаугранас сравнялся с Клеманом Лангле, другим французом, который также имеет 160 сыгранных поединков за Барселону.

Теперь впереди Кунде в списке французских гвардейцев каталонцев есть только два игрока: Эрик Абидаль (193 матча) и Усман Дембеле (185).

Французские футболисты с наибольшим количеством матчей за Барселону во всех турнирах:

  • 193 – Эрик Абидаль
  • 185 – Усман Дембеле
  • 160 – Жюль Кунде
  • 160 – Клеман Лангле
  • 133 – Самюэль Умтити
  • 125 – Людовик Жюли
  • 121 – Тьерри Анри
  • 102 – Антуан Гризманн
  • 91 – Жереми Матье
  • 80 – Люсьен Мюллер
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
