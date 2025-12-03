Кунде вошел в тройку французских гвардейцев Барселоны. Кто впереди?

Защитник Барселоны Жюль Кунде в матче 19-го тура испанской Ла Лиги против Атлетико сыграл свой 160-й матч за каталонцев во всех турнирах.

Благодаря этому игрок блаугранас сравнялся с Клеманом Лангле, другим французом, который также имеет 160 сыгранных поединков за Барселону.

Теперь впереди Кунде в списке французских гвардейцев каталонцев есть только два игрока: Эрик Абидаль (193 матча) и Усман Дембеле (185).

Французские футболисты с наибольшим количеством матчей за Барселону во всех турнирах: