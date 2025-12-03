Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала пикантные кадры перед зеркалом
03 декабря 2025, 18:08 |
Елизавета Третьякова любит показать свою идеальную фигуру

Instagram. Елизавета Третьякова

Елизавета Третьякова, жена футболиста «Колоса» Максима Третьякова, продолжает активно привлекать внимание в социальных сетях.

В Instagram-сторис блогерша поделилась новым видео, продемонстрировав отличную физическую форму.

Третьякова давно позиционирует себя как «lifestyle-» и «fitness-инфлюенсер». Молодая мама регулярно публикует советы по питанию, тренировкам и восстановлению, вдохновляя подписчиков на здоровый образ жизни.

На опубликованном видео Елизавета показала результаты своих занятий в спортзале – подтянутое тело и рельефные мышцы.

Максим Третьяков выступает за ковалевский «Колос», а его жена уверенно превращается в одну из самых заметных фигур фитнес-пространства украинского Instagram.

Максим Лапченко
