АССИНОР: «Я думаю, что он очень хороший игрок»
Марк Ассинор дал несколько комментариев после игры с «Кудровкой»
Ганский нападающий ЛНЗ Марк Ассинор дал несколько комментариев после победы его команды над «Кудровкой» со счетом 1:0:
– Такой положительный результат сегодня. Насколько доволен своей игрой сегодня?
– Я думаю, что это была не наша лучшая игра, но самое важное, что мы заработали три очка и по-прежнему сохраняем вторую позицию. У нас еще осталось две игры, и мы хотим удержать результат на том же уровне.
– Расскажи немного о вашей химии с Проспером: насколько это важно на поле, насколько хорошо вы понимаете друг друга?
– Я думаю, что он очень хороший игрок, у него очень большой потенциал. Для него предел – это только небо. Если он продолжит играть так, как сейчас, я не знаю, где он окажется в следующие два-три года. Но он должен продолжать работать, у него очень много возможностей впереди. Он очень помогает нашей команде. Все в его руках ради будущего.
– Так лучше играть с ним, а не против него?
– Конечно, если я играю с ним, то мне это нравится, но если буду играть против него на поле – он будет моим соперником.
– Давай обсудим твой гол: опиши, как удалось его реализовать?
– Я думаю, что это был переход, и выдержать эту последовательность – самое трудное. Но с моей точки зрения, я не знаю, как это случилось, и я очень счастлив, что забил.
– Такой конец года, как себя чувствуешь?
– Я думаю, что все очень хорошо.
