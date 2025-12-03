Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  АССИНОР: «Я думаю, что он очень хороший игрок»
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 12:54 | Обновлено 03 декабря 2025, 13:06
338
0

АССИНОР: «Я думаю, что он очень хороший игрок»

Марк Ассинор дал несколько комментариев после игры с «Кудровкой»

ФК ЛНЗ. Марк Ассинор

Ганский нападающий ЛНЗ Марк Ассинор дал несколько комментариев после победы его команды над «Кудровкой» со счетом 1:0:

– Такой положительный результат сегодня. Насколько доволен своей игрой сегодня?

– Я думаю, что это была не наша лучшая игра, но самое важное, что мы заработали три очка и по-прежнему сохраняем вторую позицию. У нас еще осталось две игры, и мы хотим удержать результат на том же уровне.

– Расскажи немного о вашей химии с Проспером: насколько это важно на поле, насколько хорошо вы понимаете друг друга?

– Я думаю, что он очень хороший игрок, у него очень большой потенциал. Для него предел – это только небо. Если он продолжит играть так, как сейчас, я не знаю, где он окажется в следующие два-три года. Но он должен продолжать работать, у него очень много возможностей впереди. Он очень помогает нашей команде. Все в его руках ради будущего.

– Так лучше играть с ним, а не против него?

– Конечно, если я играю с ним, то мне это нравится, но если буду играть против него на поле – он будет моим соперником.

– Давай обсудим твой гол: опиши, как удалось его реализовать?

– Я думаю, что это был переход, и выдержать эту последовательность – самое трудное. Но с моей точки зрения, я не знаю, как это случилось, и я очень счастлив, что забил.

– Такой конец года, как себя чувствуешь?

– Я думаю, что все очень хорошо.

Источник: ФК ЛНЗ
