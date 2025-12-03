В Реале определились по Алонсо: решит ли матч с Атлетиком его судьбу?

В «Реале» продолжают доверять Хаби Алонсо, несмотря на трехматчевую серию без побед в Ла Лиге.

По информации Marca, руководство «Реала» отмечает позитивные изменения в последних встречах против «Олимпиакоса» (4:3) и «Жироны» (1:1). В клубе считают, что победы в чемпионате – лишь вопрос времени.

Подчеркивается, что матч с «Атлетиком» рассматривается как шанс улучшить ситуацию, однако он не станет решающим для главного тренера.

Также в клубе не называют конкретных сроков для исправления положения, напоминая, что команда все еще находится в стадии формирования і вже демонстрирует определенный прогресс.

После 14 туров «Реал» занимает второе место в таблице Ла Лиги и отстает от «Барселоны» на одно очко.