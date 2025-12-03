Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Реале определились по Алонсо: решит ли матч с Атлетиком его судьбу?
Испания
03 декабря 2025, 05:32 |
В Реале определились по Алонсо: решит ли матч с Атлетиком его судьбу?

В клубе продолжают доверять Хаби

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В «Реале» продолжают доверять Хаби Алонсо, несмотря на трехматчевую серию без побед в Ла Лиге.

По информации Marca, руководство «Реала» отмечает позитивные изменения в последних встречах против «Олимпиакоса» (4:3) и «Жироны» (1:1). В клубе считают, что победы в чемпионате – лишь вопрос времени.

Подчеркивается, что матч с «Атлетиком» рассматривается как шанс улучшить ситуацию, однако он не станет решающим для главного тренера.

Также в клубе не называют конкретных сроков для исправления положения, напоминая, что команда все еще находится в стадии формирования і вже демонстрирует определенный прогресс.

После 14 туров «Реал» занимает второе место в таблице Ла Лиги и отстает от «Барселоны» на одно очко.

Облак раскрыл, что сломало Атлетико в матче с Барсой
СИМЕОНЕ: «Я доволен игрой Атлетико, несмотря на поражение от Барселоны»
Нападающий Реала установил антирекорд, не забив в 30 матчах
Михаил Олексиенко Источник: Marca
