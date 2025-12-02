Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Флик и Симеоне назвали стартовые составы на суперматч Барселона – Атлетико
Испания
02 декабря 2025, 21:10 | Обновлено 02 декабря 2025, 21:21
Флик и Симеоне назвали стартовые составы на суперматч Барселона – Атлетико

Поединок 19-го тура Ла Лиги начнется 2 декабря в 22:00 по Киеву на стадионе Камп Ноу

Флик и Симеоне назвали стартовые составы на суперматч Барселона – Атлетико
Коллаж Sport.ua

Наставники команд Барселона и Атлетико – Ханси Флик и Диего Симеоне соответственно – назвали стартовые составы на матч 19-го тура Ла Лиги 2025/26.

В атаке у сине-гранатовых сыграют Ламин Ямаль, Рафинья и Роберт Левандовски. В нападении у мадридского коллектива выйдет один центральный форвард – Хуан Альварес. Антуан Гризманн и Александер Серлот остались в резерве.

Поединок пройдет на стадионе Камп Ноу. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Барселона является лидером чемпионата Испании с 34 очками. У Атлетико в активе 31 пункт и четвертая позиция.

Стартовые составы на матч Барселона – Атлетико

Барселона: Жоан Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Эрик Гарсия, Ольмо, Педри, Рафинья, Левандовски, Ямаль.

Атлетико: Облак, Ганцко, Лангле, Хименес, Молина, Барриос, Кардозо, Баена, Гонсалес, Симеоне, Альварес.

