Эксперт – о Динамо: «Как мы видим, встряска пока не помогает»

Киевское «Динамо» в очередной раз разочаровало своих преданных болельщиков. Несмотря на серию неудач в еврокубковых гонках, провалы в чемпионате и кардинальные изменения в тренерском штабе, столичный гранд снова поражал со знаком «минус» – проиграл откровенному аутсайдеру, СК «Полтава» (1:2), на своем поле.

Мыслями о нынешних неудачах в игре «Динамо» с Sport.ua поделился известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло.

– Четыре подряд поражения динамовцев в чемпионате. На вашей памяти такое припоминается?

– Да, поражения и неудачные результаты в истории «Динамо», конечно же, были. Но предыдущий раз, если такое и случалось, то более сорока лет назад. На моей памяти подобное было в сезонах 1983 или 1984 годов, когда команду возглавлял Юрий Морозов. В те годы в чемпионате СССР «Динамо» занимало седьмое и десятое места соответственно. Однако именно такой серии, чтобы аж четыре проигрыша подряд, честно говоря, я и не припомню. Да, были неудачные периоды, но чтобы такие затяжные – это точно впервые.

– Похоже, что встряска для динамовцев в виде перемен на тренерском мостике не помогла. Получается, причина не в тренере?

– Да. Как мы видим, встряска не помогает. Почему? Потому что Игорь Костюк не является новым человеком в структуре «Динамо». Футболисты его очень хорошо знают, причем лично. Они практически каждый день видятся и общаются на динамовской тренировочной базе. Поэтому говорить о том, что в «Динамо» произошла тотальная замена тренерского состава, не приходится. Все помощники Костюка очень хорошо знают футболистов главной команды. Поэтому какой-то встряски, повторюсь, и быть не могло. То, что Костюк не мог отказать президенту клуба, это понятно. А что он может предложить по ходу чемпионата – тоже не ясно. Единственное, что отказаться от чемпионских притязаний и поставить все на победу в Кубке Украины с целью зацепиться за право играть на следующий год в еврокубковом розыгрыше. Награждать же молодежный состав, как некоторые рекомендуют, это фатально для такого клуба, как «Динамо». Удар по имиджу в таком случае будет настолько сильным, что это может аукнуться надолго. Как по мне, «Динамо» не имеет права на такие эксперименты. И еще о том, сможет ли Игорь Костюк руководить командой или нет. В динамивской структуре он работает уже давно и, возможно, где-то заслужил попробовать свои силы в работе с главной командой. Почему бы и нет? На сегодняшний день осталось четыре матча до конца календарного года, так что пусть попробует. И уже сам поймет: потянет он эту работу или нет. Ведь какой солдат не мечтает стать генералом? Быть главным тренером киевского «Динамо» – это совсем не то же самое, что быть тренером динамовской команды U-19. Посмотрим, как оно будет. Мы хоть и несколько скептически на все это смотрим, но кто знает: возможно, Костюк себя и проявит.

– Проиграть дебютанту элиты и ее аутсайдеру на своем поле, да еще и в день тяжелой потери в динамовской семье – это, на ваш взгляд, уже дно?

– Понятно, что проигрывать дебютанту стыдно. Не могу сказать за игроков, ведь не знаю, как они себя чувствуют после такого поражения. Хотя не думаю, что они чувствуют себя прекрасно – им все же, наверное, не по себе. Самое главное, что в этой ситуации стыдно болельщикам. Вот им действительно очень стыдно. Представьте себе: ты болеешь за «Динамо», а над тобой сейчас все смеются. Это, знаете, не очень легко переносить. Вот это и есть тот имиджевый удар. Поэтому даже не представляю, с какой злостью все смотрят в сторону «Динамо». В результате страдают настоящие болельщики, которые получают очень серьезный удар по психике. А таких сторонников «бело-синих» по всему миру миллионы.

– Как думаете, возможно стоит выставить на трансфер большую группу игроков и доверить место голодной до футбола молодежи?

– Что касается трансферной политики клуба, то этот вопрос лежит на поверхности. И лежит уже не первый год. Все специалисты это видят. В «Динамо» есть менеджмент, в конце концов, обо всех трансферных делах принимают решение Игорь Михайлович вместе с Григорием Михайловичем. Где-то они экономят деньги, где-то просто верят в своих игроков. Трудно, очень трудно всем нам понять логику их рассуждений. Об этом, наверное, лучше у них спрашивать. Если же спросить независимых людей, то каждый вам скажет: нет такой позиции на поле, которая не требовала бы усиления. Например, вся центральная линия обороны. У нас нет ни одного центрального защитника, который отличается качественной игрой. Справа и слева вроде бы есть, но не на ходу. Короче говоря, разброс и колебания – и это по каждой позиции. Очевидно, что «Динамо» прежде всего крайне необходима какая-то творческая мысль. Должен быть какой-то специалист, который способен зацепиться за ту или иную идею, а уже потом думать о каком-то усилении и всех других вещах. Потому что просто так усиливать, без идеи – это безумие. Так что останется Игорь Костюк или придет другой, зарубежный специалист – от этого и нужно будет отталкиваться. Чтобы построить новую команду, необходимо время. Но при желании руководства все это можно реально сделать. Сделать «Динамо» конкурентоспособным.

Ранее Игорь Костюк похвалил перспективного игрока «Динамо» после матча с «Полтавой».