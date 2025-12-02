Памяти Мастера: 6 еврокубковых голов Владимира Мунтяна

Владимир Мунтян… Кумир далекого детства, когда ты знал, что в твоем городе играют лучшие футболисты чуть ли не во всех амплуа. Валерий Лобановский называл своего подопечного «одной из самых ярких фигур… европейского футбола конца 1960-х – первой половины 1970-х годов». «7-й – Владимир Мунтян», – фраза футбольных телекомментаторов эпохи застоя прочно врезалась в память, навсегда соединив киевского «фантазисту» с этой магически-счастливой цифрой. Творец на футбольном поле, он щедро даровал изысканные пасы, радовал глаз болельщика нестандартностью действий и в то же время поражал своей выносливостью. Но сегодня хочу вспомнить о его голах, а именно о «маленьких чудесах» в еврокубковых соревнованиях. Не секрет, что мы, тогдашние, ставили на отдельный пьедестал матчи в еврокубках. И это «преклонение перед иностранщиной» было для советского человека своеобразным окном в мир, путешествовать по которому фактически не было возможности в 1970-е. Поэтому и евроголевым обретениям – особое внимание.

1. 17.09.69. Кубок чемпионов. «Аустрия» – «Динамо» (Киев) – 1:2. Мунтян, 58 (1:2)

Первый гол Владимира Федоровича в еврокубках пришелся еще на конец 1960-х и стал победным в довольно непростом выездном поединке в Вене. Мунтян, контролируя мяч, сместился с правого фланга в центр, попытался обыграться с Анатолием Бышовцем. По большому счету это не получилось, однако мяч в итоге оказался снова у Мунтяна, и молодой полузащитник пробил левой ногой вроде и не сильно, однако метко (что называется, как раз так, как нужно!), и мяч от штанги залетел в ворота.

2. 01.10.69. Кубок чемпионов. «Динамо» (Киев) – «Аустрия» – 3:1. Мунтян, 48 (1:1)

До сих пор бережно храню ярко-желтую программку с этого матча. И в Киеве счет открыла австрийская команда. И снова в начале 2-го тайма киевляне принялись за дело. Первый удар Бышовца отразил вратарь гостей Йозеф Шнайдер, затем Бышовец ударил второй раз – штанга, а дальше уже первым на добивании был Мунтян и, опередив двух защитников, а также, собственно, самого Бышовца, направил мяч в ворота.

3. 25.10.1972. Кубок чемпионов. «Динамо» (Киев) – «Гурник» (Забже) – 2:0. Мунтян, 60, с пенальти (1:0)

Конечно, особое ощущение, когда забиваешь гол дома в присутствии 100-тысячной аудитории! В этой игре Мунтян открыл счет ударом с пенальти, назначенного за нарушение против Олега Блохина. Кипер «горняков» Ян Гомоля угадал направление удара, однако не дотянулся до мяча. Вообще гости действовали слишком жестко, и киевляне вынуждены были произвести обе разрешенные тогдашним регламентом замены еще в середине 1-го тайма. В частности, и Мунтян вышел вместо Бышовца. Кроме гола, Владимир Федорович в той игре отметился и ассистом: ювелирная передача с левого фланга на Анатолия Пузача, и счет стал 2:0.

4. 23.10.1974. Кубок кубков. «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) – «Динамо» (Киев) – 2:3. Мунтян, 87 (2:3)

Собственно, победный гол во Франкфурте, забитый Мунтяном с помощью мощного удара более чем с 20 метров (кипер хозяев Петер Кунтер, человек, который в молодые годы переквалифицировался на вратаря из форварда, а вообще имел образование дантиста, был бессилен против него), сделал своеобразный запев для того евросезона, ведь на выезде было преодолено сопротивление именитого немецкого клуба, и перспективы евровесны, а с ними и мечты о чем-то большем (как впоследствии оказалось, небезосновательные) открывались во всем своем великолепии.

5. 19.03.1975. Кубок кубков. «Динамо» (Киев) – «Бурсаспор» – 2:0. Мунтян, 87 (2:0)

И в матче следующего этапа того триумфального для «Динамо» Кубка кубков Мунтян (собственно, уже тогда киевские трибуны ввели в обращение ник «Муня») отличился ударом с дальнего расстояния. Пригодился и рикошет от турецкого защитника Хайретдина Эндерсерта, придавший мячу причудливую траекторию, на что не в состоянии был среагировать голкипер «зеленых крокодилов» Расим Кара. Путь к первому в истории «Динамо» европолуфиналу открыт!

6. 29.09.1976. Кубок чемпионов. «Партизан» (Белград) – «Динамо» (Киев) – 0:2. Мунтян, 10, с пенальти (0:1)

А в столице тогдашней Югославии Владимир Федорович отличился с «точки» (попал в нижний правый угол ворот) в самом дебюте встречи (вратарь хозяев поля неаккуратно сыграл в своей штрафной площадке против Петра Слободяна, хотя особого выбора у него не было, в противном случае динамовец реализовал бы выход один на один), задав, собственно, тон всему 2-матчевому противостоянию. И первым с забитым голом партнера по команде поздравил действующий обладатель «Золотого мяча» Олег Блохин.

***

Владимир Мунтян рос на моей родной Чоколовке едва ли не в одном дворе с Олегом Блохиным. Пространство между бывшей улицей Искровской (ныне – Джохара Дудаева) и Уманской просто закипало от остроты футбольных баталий послевоенной детворы. Поговаривают, что била гейзером даже вода в бассейне под открытым небом, размещавшимся как раз здесь. И жители близлежащих двориков до сих пор поддерживают эту мифологию. Два десятка лет спустя, когда тамошние спортивные площадки (а их посреди цветущей зелени микрорайона было немало), уже испытывали мы со сверстниками, каждый из нас выбирал себе для игры фамилии того или иного динамовского кудесника мяча. Естественно, что воображаемых «Мунтянов» и «Блохиных» среди нас было больше всего – земляки же ведь!

«Передача в футболе – это все!» – говорил Владимир Федорович. Вроде бы и простая, но какая точная формулировка от настоящего мастера, который это «все» делал так, как никто другой. Светлая память великому футболисту! Искреннее спасибо за счастье видеть Вашу игру, Владимир Федорович!

Алексей РЫЖКОВ