Цифры и факты. Важнейшие события 14-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 14-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» и «Кривбасс» 10-й раз расходятся миром в чемпионатах Украины.

Общая беспроигрышная серия горняков во встречах с криворожцами достигает 18 игр (+15=3), а домашняя – 25 (+19=6).

Оранжево-черные забивают бело-красно-черным 18 матчей подряд, а на своем поле – 13.

«Шахтер» продлевает домашнюю голевую серию до 21-й игры.

100-й матч в рядах горняков проводит Дмитрий Крыськив (ЧУ – 75, КУ – 6, ЕК – 19).

15-й мяч за оранжево-черных забивает Эгиналду (ЧУ – 12, ЕК – 3).

Олег Очеретько становится автором 60-гола «Шахтера» в домашних баталиях с «Кривбассом», а Максим Задерака забивает 30-й мяч криворожцев в ворота дончан.

ЛНЗ одерживает 3-ю победу подряд (мячи 4-0), а «Кудровка» терпит 3-е пораженик кряду (мячи 3-8).

«Сиреневые», которые провели 10-й сухой матч в сезоне, продлевают свою серию без пропущенных голов до рекордных 335 минут.

Подопечные Василия Баранова уступают хозяевам во всех 7 играх (мячи 4-18).

«Полесье» поднимает планку двух клубных достижений, продлив общую сухую серию до 648 минут, а домашнюю – до 540.

Алексей Гуцуляк на 310-й минуте прерывает «рекордную» безголевую серия житомирян на своем поле.

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк (справа)

Беспроигрышная серия подопечных Руслана Ротаня достигает 10 игр (+7=3).

Александр Назаренко, 3-й раз поразивший ворота «Зари» (2 мяча – за «Полесье», 1 – за «Днепр-1») становится автором 100-го гола желто-зеленых в элитном дивизионе.

«Волки» 10-й раз играют на «ноль» в этом сезоне.

Виктор Скрипник проводит 150-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины (+68=36-46, 220-177), в том числе 90-й во главе «Зари» (+48=20-22, 149-86).

Все 5 встреч «Оболони» и «Колоса» в элитном дивизионе завершаются ничьей, в том числе 4 – со счетом 0:0.

Ковалевцы проводят 70-й безголевой матч в УПЛ, а «пивовары» – 20-й на своем поле.

Подопечные Руслана Костышина подписывают 50-ю мировую в чемпионатах Украины.

«Оболонь» прерывает «рекордную» домашнюю серию с пропущенными мячами, которая составила 5 игр. Последний раз команда Александра Антоненко оставалась «сухой» в родных стенах 10 августа – 1:0 с «Александрией».

«Пивовары» обходятся без голов в общем 255 минут подряд, а на своем поле – 332.

«Металлист 1925» повторяет личный рекорд, продлив беспроигрышную гостевую серию до 7 игр (+3=4).

Команды Младена Бартуловича подписывают 10-ю мировую.

Харьковчане проводят 40-й безголевой матч в УПЛ, а каменчане – 1-й сухой на своем поле.

«Эпицентр» прерывает 6-матчевую домашнюю проигрышную серия, добывая первое очко в родных стенах.

«Динамо» терпит 40-е поражение в УПЛ дома, а «Полтава» одерживает 1-ю победу в гостях (в 8-й игре).

Бело-синие обновляют личный антирекорд, проиграв 4-й раз подряд (мячи 3-8).

Игорь Костюк становится первым тренером киевлян, потерпевшим фиаско в дебютном матче в чемпионатах Украины.

Александр Караваев проводит 450-й матч в украинской карьере (ЧУ – 287, КУ – 35, СК – 3, ЕК – 75, СУ – 50), в том числе 400-й на клубном уровне, Николай Михайленко – 100-й в клубной карьере (ЧУ – 81, КУ – 5, ЕК – 14), Владислав Дубинчак – 100-й за «Динамо» (ЧУ – 68, КУ – 4, ЕК – 28), а Виталий Буяльский – 80-й как капитан бело-синих во всех турнирах (ЧУ – 63, КУ – 4, СК – 1, ЕК – 12).

18-летний полузащитник Богдан Редушко становится первым футболистом 2007 г. р., сыгравшим за динамовцев в УПЛ.

«Полтава» становится 6-м клубом, с первой попытки взявшим верх над «Динамо», в том числе 4-м среди новичков элитного дивизиона.

Полтавчане прерывают свою безвыигрышную серию, которая составила 11 матчей (=3-8). Единственную до сего времени викторию малиново-золотые отпраздновали 8 августа - 1:0 дома с «Вересом».

Подопечные Павла Матвийченко пропускают 12 игр подряд.

«Карпаты» две свои рекордные гостевые серии продлевают: беспроигрышную – до 6 матчей (+3=3) и сухую – до 407 минут. А две другие завершают: победную – из 3-х игр и голевую – из 10. Последний раз «львы» не забивали хозяевам 6 марта – 0:0 с «Ворсклой».

Подопечные Владислава Лупашко проводят 10-й безголевой матч в элитном дивизионе.

«Верес» обходится без голов во всех трех встречах с «Карпатами».

Сухая домашняя серия красно-черных достигает 270 минут.

Завершается рекордная для чемпионатов Украины 7-матчевая ничейная серия между «Александрией» и «Рухом».

Черно-желто-зеленые терпят 60-е поражение дома, а желто-черные одерживают 20-ю победу в гостях.

«Рух» празднует 10-ю викторию в УПЛ под руководством Ивана Федыка.

Виталий Роман на 303-й минуте прерывает безголевую гостевую серию своей команды.

Безвыигрышная серия «горожан» в баталиях с «Рухом» достигает 10 матчей (=8-2).

«Александрия» устанавливает личный антирекорд, продлив домашнюю безголевую серию до 405 минут. А еще одно клубное «достижение» александрийцы повторяют, потерпев 4-е кряду поражение в родных стенах (мячи 0-7).

Черно-желто-зеленые обходятся без ничьих на своем поле 11 игр подряд (+6-5).

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Николай Матвиенко («Шахтер»), 150-й – Ибрахим Кане («Колос»), 100-й – Денис Кузык (ЛНЗ), 50-й – Тарас Михавко, 1-й – Богдан Редушко (оба – «Динамо»).

ФК Шахтер. Николай Матвиенко

10-й мяч в УПЛ забивает Александр Яцык, 1-й – Евгений Мисюра (в 13-й игре).

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Владимир Виливальд («Кривбасс»).

4-й матч подряд поражает ворота соперников Эгиналду.

Владимир Одарюк становится автором 150-го гола гостей в этом сезоне.

15-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Иван Пахолюк, 5-й – Юрий-Владимир Герета.

50-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр Алексей Деревинский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ