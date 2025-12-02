Форвард СК Полтава: «Это историческая победа для нашей команды»
Максим Марусич поделился эмоциями после победы своей команды над киевским Динамо
Форвард СК Полтава Максим Марусич поделился эмоциями после победы своей команды над киевским Динамо в 14 туре Украинской Премьер-лиги.
– Максим, в понедельник Полтава обыграла Динамо в Киеве – результат, который многие назовут историческим. Но вместе с тем соперник переживает непростой период. Как ваша команда оценивает эту победу – она доставляет максимальное удовольствие, или контекст вокруг Динамо немного уменьшает эмоцию?
– Конечно, это историческая победа для нашей команды – все очень довольны результатом! Безусловно, никто не ожидал такого, но футбольный бог был на нашей стороне.
– Как команда планирует отпраздновать результат? Это будет что-то камерное и спокойное или после такой победы хочется позволить себе больше эмоций?
– Нам дали выходные, чтобы восстановиться после столь тяжелой игры. Кто-то уехал в Полтаву, кто-то остался в Киеве. Нас ожидают еще две принципиальные встречи – с Эпицентром и Рухом, где мы должны отдаться не меньше, чем в матче с Динамо. Будем праздновать уже после этих игр – если будет хорошее настроение, – сказал Максим.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.
