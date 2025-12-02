Форвард СК Полтава: «Это историческая победа для нашей команды»

Форвард СК Полтава Максим Марусич поделился эмоциями после победы своей команды над киевским Динамо в 14 туре Украинской Премьер-лиги.

– Максим, в понедельник Полтава обыграла Динамо в Киеве – результат, который многие назовут историческим. Но вместе с тем соперник переживает непростой период. Как ваша команда оценивает эту победу – она доставляет максимальное удовольствие, или контекст вокруг Динамо немного уменьшает эмоцию?

– Конечно, это историческая победа для нашей команды – все очень довольны результатом! Безусловно, никто не ожидал такого, но футбольный бог был на нашей стороне.

– Как команда планирует отпраздновать результат? Это будет что-то камерное и спокойное или после такой победы хочется позволить себе больше эмоций?

– Нам дали выходные, чтобы восстановиться после столь тяжелой игры. Кто-то уехал в Полтаву, кто-то остался в Киеве. Нас ожидают еще две принципиальные встречи – с Эпицентром и Рухом, где мы должны отдаться не меньше, чем в матче с Динамо. Будем праздновать уже после этих игр – если будет хорошее настроение, – сказал Максим.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.