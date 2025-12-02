Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард СК Полтава: «Это историческая победа для нашей команды»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 12:06 |
69
0

Форвард СК Полтава: «Это историческая победа для нашей команды»

Максим Марусич поделился эмоциями после победы своей команды над киевским Динамо

02 декабря 2025, 12:06 |
69
0
Форвард СК Полтава: «Это историческая победа для нашей команды»
СК Полтава. Максим Марусич

Форвард СК Полтава Максим Марусич поделился эмоциями после победы своей команды над киевским Динамо в 14 туре Украинской Премьер-лиги.

– Максим, в понедельник Полтава обыграла Динамо в Киеве – результат, который многие назовут историческим. Но вместе с тем соперник переживает непростой период. Как ваша команда оценивает эту победу – она доставляет максимальное удовольствие, или контекст вокруг Динамо немного уменьшает эмоцию?

– Конечно, это историческая победа для нашей команды – все очень довольны результатом! Безусловно, никто не ожидал такого, но футбольный бог был на нашей стороне.

– Как команда планирует отпраздновать результат? Это будет что-то камерное и спокойное или после такой победы хочется позволить себе больше эмоций?

– Нам дали выходные, чтобы восстановиться после столь тяжелой игры. Кто-то уехал в Полтаву, кто-то остался в Киеве. Нас ожидают еще две принципиальные встречи – с Эпицентром и Рухом, где мы должны отдаться не меньше, чем в матче с Динамо. Будем праздновать уже после этих игр – если будет хорошее настроение, – сказал Максим.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.

По теме:
Хавбек Динамо: «Костюк сказал, что глобально ничего менять не будем»
Ребров трогательно отреагировал на смерть Мунтяна: «Очень больно»
Эксперт: «Вы лицо Ярмоленко видели? Ему же стыдно»
Максим Марусич Полтава Динамо Киев Динамо - Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо: «Я все проиграл в казино, подробности говорить не хочу»
Футбол | 02 декабря 2025, 08:17 7
Легенда Динамо: «Я все проиграл в казино, подробности говорить не хочу»
Легенда Динамо: «Я все проиграл в казино, подробности говорить не хочу»

Иван Яремчук имел проблемы в казино

КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
Футбол | 01 декабря 2025, 19:04 9
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой

Киевляне проиграли «Полтаве» – 1:2

Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Футбол | 01.12.2025, 15:51
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Футбол | 01.12.2025, 16:03
Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Футбол | 02.12.2025, 11:45
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
01.12.2025, 11:14
Футбол
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
01.12.2025, 18:38 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 4
Бокс
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 25
Футбол
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 8
Футбол
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 10
Бокс
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
30.11.2025, 23:58 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем