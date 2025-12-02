Костюк признался, почему Шола и Шапаренко не сыграли против Полтавы в УПЛ

Тренер киевского Динамо Игорь Костюк объяснил, почему Николай Шапаренко и Шола Огундана не смогли помочь «бело-синим» в матче 14 тура УПЛ против Полтавы.

«Шола вчера получил повреждение голеностопа на тренировке и на эту игру он не мог быть готов на 100%.

Шапаренко тоже еще не готов на 100%. Мы посоветовались с ним и врачами и решили, что сегодня он не смог бы принести пользу команде», – передает Костюка.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.