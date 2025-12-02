Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк признался, почему Шола и Шапаренко не сыграли против Полтавы в УПЛ
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 09:17
Костюк признался, почему Шола и Шапаренко не сыграли против Полтавы в УПЛ

Коуч «бело-синих» заявил, что футболисты не смогли сыграть из-за повреждений

02 декабря 2025, 09:17
Костюк признался, почему Шола и Шапаренко не сыграли против Полтавы в УПЛ
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Тренер киевского Динамо Игорь Костюк объяснил, почему Николай Шапаренко и Шола Огундана не смогли помочь «бело-синим» в матче 14 тура УПЛ против Полтавы.

«Шола вчера получил повреждение голеностопа на тренировке и на эту игру он не мог быть готов на 100%.

Шапаренко тоже еще не готов на 100%. Мы посоветовались с ним и врачами и решили, что сегодня он не смог бы принести пользу команде», – передает Костюка.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.

Игорь Костюк Шола Огундана Николай Шапаренко травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Полтава Динамо - Полтава
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
