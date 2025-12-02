Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неожиданно? Энцо назвал лучшего игрока в истории футбола
Англия
02 декабря 2025, 02:03 |
Фернандес поделился впечатлениями о триумфе на ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Хавбек лондонского «Челси» и член национальной сборной Аргентины Энцо Фернандес поделился впечатлениями о триумфе на ЧМ-2022 вместе с легендарным Лионелем Месси.

Фернандес заявил: «Победа на мировом первенстве рядом с Месси – это что-то невероятное. Мы были предельно мотивированы, ведь наша команда выросла, наблюдая за игрой Лео по телевизору. Мы долго шли к этому, и у Месси оставались незавершенные дела.

Я безмерно горжусь, что разделил с ним этот триумф, учитывая его значимость для него и для нас всех. Конечно, мы хотели добиться этого ради него, поскольку это был единственный трофей, которого ему не хватало. Он – прекрасный человек, и я счастлив разделить эти моменты.

Он величайший футболист всех времен, поэтому для меня честь находиться с ним в одной раздевалке. Это важно, и я по-настоящему наслаждаюсь этим. Стараюсь использовать по максимуму каждое мгновение, проведенное рядом с ним».

Михаил Олексиенко Источник: GiveMeSport
