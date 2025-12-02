Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
02 декабря 2025, 01:03 | Обновлено 02 декабря 2025, 01:04
Защитник Барселоны пропустит матч с Атлетико из-за стресса

Капитан берет паузу

Защитник Барселоны пропустит матч с Атлетико из-за стресса
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Капитан «Барселоны» Рональд Араухо запросил у клуба перерыв для восстановления после стресса. Напомним, уругваец был удален с поля в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:3).

После этого он пропустил игру с «Алавесом» в Ла Лиге (3:1) – это объяснили кишечной инфекцией. Сегодня главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик сообщил, что Рональд пока не готов выйти на поле в завтрашнем матче с «Атлетико».

Как передает Mundo Deportivo, после удаления в игре с лондонцами и даже до него защитник находился не в лучшем психологическом состоянии. Он попросил «Барселону» дать ему время на восстановление от стресса, поскольку считает, что это будет лучшим решением в текущей ситуации.

Клуб одобрил его просьбу. Сроки отсутствия Араухо не установлены. В ближайшее время он будет находиться в тесном контакте со своей семьей, агентами и партнерами по команде, которые осведомлены о положении Рональда. Одноклубники уже выразили ему свою поддержку.

Рональд Араухо Барселона Челси - Барселона Ла Лига Барселона - Атлетико Ханс-Дитер Флик
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
