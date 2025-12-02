Защитник Барселоны пропустит матч с Атлетико из-за стресса

Капитан «Барселоны» Рональд Араухо запросил у клуба перерыв для восстановления после стресса. Напомним, уругваец был удален с поля в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:3).

После этого он пропустил игру с «Алавесом» в Ла Лиге (3:1) – это объяснили кишечной инфекцией. Сегодня главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик сообщил, что Рональд пока не готов выйти на поле в завтрашнем матче с «Атлетико».

Как передает Mundo Deportivo, после удаления в игре с лондонцами и даже до него защитник находился не в лучшем психологическом состоянии. Он попросил «Барселону» дать ему время на восстановление от стресса, поскольку считает, что это будет лучшим решением в текущей ситуации.

Клуб одобрил его просьбу. Сроки отсутствия Араухо не установлены. В ближайшее время он будет находиться в тесном контакте со своей семьей, агентами и партнерами по команде, которые осведомлены о положении Рональда. Одноклубники уже выразили ему свою поддержку.