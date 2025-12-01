Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буяльский в матче с Полтавой отметил капитанский юбилей
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 23:20 | Обновлено 01 декабря 2025, 23:25
88
1

Буяльский в матче с Полтавой отметил капитанский юбилей

32-летний хавбек провел 80-й матч в качестве капитана «Динамо»

ФК Динамо. Виталий Буяльский

«Динамо» на матч с «Полтавой» (1:2) 80-й раз в истории вывел Виталий Буяльский. Он стал 7-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 63 встречи в качестве капитана Виталий отыграл в чемпионатах Украины, 12 – в еврокубках, 4 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.

Впервые Буяльский надел капитанскую повязку 29 ноября 2017 года в гостевом поединке динамовцев с «Десной» в четвертьфинале Кубка Украины (2:0). В матчах под его «присмотром» бело-синие одержали в общей сложности 50 побед, 16 встреч завершили вничью, 14 проиграли.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 капитанов-гвардейцев Динамо за годы независимости

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

152

18

6

61

237

2.

Сергей СИДОРЧУК

97

7

2

50

156

3.

Олег ЛУЖНЫЙ

108

23

-

22

153

4.

Александр ГОЛОВКО

80

15

-

30

125

5.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

74

20

2

18

114

6.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

63

5

-

17

85

7.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

63

4

1

12

80

8.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

48

6

1

22

77

9.

Олег ГУСЕВ

38

9

-

7

54

Виктор ЦЫГАНКОВ

42

3

1

8

54

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

