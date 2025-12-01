Буяльский в матче с Полтавой отметил капитанский юбилей

«Динамо» на матч с «Полтавой» (1:2) 80-й раз в истории вывел Виталий Буяльский. Он стал 7-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 63 встречи в качестве капитана Виталий отыграл в чемпионатах Украины, 12 – в еврокубках, 4 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.

Впервые Буяльский надел капитанскую повязку 29 ноября 2017 года в гостевом поединке динамовцев с «Десной» в четвертьфинале Кубка Украины (2:0). В матчах под его «присмотром» бело-синие одержали в общей сложности 50 побед, 16 встреч завершили вничью, 14 проиграли.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 капитанов-гвардейцев Динамо за годы независимости

Игрок ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 152 18 6 61 237 2. Сергей СИДОРЧУК 97 7 2 50 156 3. Олег ЛУЖНЫЙ 108 23 - 22 153 4. Александр ГОЛОВКО 80 15 - 30 125 5. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 74 20 2 18 114 6. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ 63 5 - 17 85 7. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 63 4 1 12 80 8. Андрей ЯРМОЛЕНКО 48 6 1 22 77 9. Олег ГУСЕВ 38 9 - 7 54 Виктор ЦЫГАНКОВ 42 3 1 8 54

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.