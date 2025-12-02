Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Он очень за Динамо переживал... Царство ему небесное»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 13:19 |
280
1

Йожеф САБО: «Он очень за Динамо переживал... Царство ему небесное»

Бывший тренер киевского клуба прокомментировал смерть легендарного Владимира Мунтяна

02 декабря 2025, 13:19 |
280
1 Comments
Йожеф САБО: «Он очень за Динамо переживал... Царство ему небесное»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал смерть легендарного полузащитника «бело-синих» Владимира Мунтяна, который ушел из жизни в возрасте 79 лет.

«Вообще, я очень расстроен не только из-за поражения «Динамо» (от «Полтавы), но и потому, что Мунички (Владимира Мунтяна – прим) не стало… Видел Володю где-то год назад, уже тогда он был «плох» и, все же, не думал, что он так рано уйдет.

Может хоть там, на верху, ему будет спокойнее, потому что и он очень за «Динамо» переживал... Царство ему небесное», – сказал Сабо.

В составе киевского клуба Мунтян играл в течение 12 лет (1965-77) – семь раз становился чемпионом СССР, дважды завоевал национальный Кубок, стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА.

Был признан лучшим футболистом года в Украине (1970).

После завершения карьеры игрока Мунтян работал тренером – сначала на Мадагаскаре, а с 1992 по 1994 год возглавлял молодежную сборную Украины. Исполнял обязанности главного тренера национальной команды, тренировал сборную Гвинеи.

Возглавлял в частности «Таврию», «Оболонь», «Кривбасс», «Ворсклу», входил в тренерский штаб первой и второй команды «Динамо».

По теме:
Экс-форвард сборной Украины: «Динамо могло и тут опозориться. Беспомощные»
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Цифры и факты. Важнейшие события 14-го тура УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Йожеф Сабо Владимир Мунтян
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус – Жироне: «Ваше место в Сегунде»
Футбол | 02 декабря 2025, 12:10 0
Винисиус – Жироне: «Ваше место в Сегунде»
Винисиус – Жироне: «Ваше место в Сегунде»

Винисиус разозлился на фанов

Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Футбол | 02 декабря 2025, 10:25 4
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию

Футболиста направят в один из учебных центров

ФОТО. Лицо и эмоции Ярмоленко после поражения Динамо от Полтавы
Футбол | 01.12.2025, 18:18
ФОТО. Лицо и эмоции Ярмоленко после поражения Динамо от Полтавы
ФОТО. Лицо и эмоции Ярмоленко после поражения Динамо от Полтавы
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Футбол | 02.12.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Футбол | 01.12.2025, 16:03
Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romario1501
На відміну від тебе, бо ти навіть після 6:0 в Єврокубках, казав, що Буяльський(який попав в збірну туру) ніякий.
Ответить
+2
Популярные новости
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 25
Футбол
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 10
Бокс
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
01.12.2025, 11:14
Футбол
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 4
Бокс
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем