Йожеф САБО: «Он очень за Динамо переживал... Царство ему небесное»

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал смерть легендарного полузащитника «бело-синих» Владимира Мунтяна, который ушел из жизни в возрасте 79 лет.

«Вообще, я очень расстроен не только из-за поражения «Динамо» (от «Полтавы), но и потому, что Мунички (Владимира Мунтяна – прим) не стало… Видел Володю где-то год назад, уже тогда он был «плох» и, все же, не думал, что он так рано уйдет.

Может хоть там, на верху, ему будет спокойнее, потому что и он очень за «Динамо» переживал... Царство ему небесное», – сказал Сабо.

В составе киевского клуба Мунтян играл в течение 12 лет (1965-77) – семь раз становился чемпионом СССР, дважды завоевал национальный Кубок, стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА.

Был признан лучшим футболистом года в Украине (1970).

После завершения карьеры игрока Мунтян работал тренером – сначала на Мадагаскаре, а с 1992 по 1994 год возглавлял молодежную сборную Украины. Исполнял обязанности главного тренера национальной команды, тренировал сборную Гвинеи.

Возглавлял в частности «Таврию», «Оболонь», «Кривбасс», «Ворсклу», входил в тренерский штаб первой и второй команды «Динамо».