Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков стал лучшим игроком матча 12-го тура чемпионата Португалии с «Насьоналем» (2:1) по версии статистического портала Goal Point. За эту встречу 23-летний хавбек получил оценку 7,9. Это самый высокий балл среди игроков обеих команд.

Свой выбор портал Goal Point объяснил так: «Судаков не принимал непосредственного участия в голах, которые привели к камбэку, но те, кто смотрел матч, не будут удивлены тем, что он стал лучшим игроком по нашим алгоритмам.

Украинец создал много голевых моментов (7 передач, которые привели к ударам, что является максимальным показателем текущего розыгрыша турнира), два из которых были явными нереализованными моментами. В то же время он стал рекордсменом по количеству успешных дриблингов в одном матче чемпионата - 7».

Ранее бразильский журналист разхвалил Судакова.