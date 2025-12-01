Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии
Португалия
01 декабря 2025, 15:02 |
963
1

Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии

Украинский хавбек помог Бенфике завоевать три очка

01 декабря 2025, 15:02 |
963
1 Comments
Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков стал лучшим игроком матча 12-го тура чемпионата Португалии с «Насьоналем» (2:1) по версии статистического портала Goal Point. За эту встречу 23-летний хавбек получил оценку 7,9. Это самый высокий балл среди игроков обеих команд.

Свой выбор портал Goal Point объяснил так: «Судаков не принимал непосредственного участия в голах, которые привели к камбэку, но те, кто смотрел матч, не будут удивлены тем, что он стал лучшим игроком по нашим алгоритмам.

Украинец создал много голевых моментов (7 передач, которые привели к ударам, что является максимальным показателем текущего розыгрыша турнира), два из которых были явными нереализованными моментами. В то же время он стал рекордсменом по количеству успешных дриблингов в одном матче чемпионата - 7».

Ранее бразильский журналист разхвалил Судакова.

По теме:
ВИДЕО. Милота дня. Трубин показал своего домашнего любимца
Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии
Легенда португальского футбола: «Судаков – переоцененный игрок»
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков Насьонал Фуншал статистика рекорд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
Футбол | 01 декабря 2025, 15:05 4
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии

Матч состоялся на международном турнире в испанском Кадисе

Динамо Киев – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
Футбол | 01 декабря 2025, 15:35 0
Динамо Киев – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
Динамо Киев – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 14-го тура УПЛ

Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Футбол | 01.12.2025, 07:44
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Бокс | 01.12.2025, 07:25
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Футбол | 30.11.2025, 19:51
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
не надане прізвище гравця Європи (чи світу) чий рекорд він перевершив?
Ответить
0
Популярные новости
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 6
Футбол
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 16
Футбол
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
29.11.2025, 19:43
Футбол
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем