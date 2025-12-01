Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Челси раскритиковал арбитров за удаление Кайседо
Англия
01 декабря 2025, 05:30 | Обновлено 01 декабря 2025, 05:31
131
1

Тренер Челси раскритиковал арбитров за удаление Кайседо

Мареска указал на непоследовательность судей

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска раскритиковал решение арбитра после удаления Мойзеса Кайседо в поединке с «Арсеналом» (1:1).

Он подчеркнул непоследовательность судейства, сравнив этот эпизод с аналогичной ситуацией с участием хавбека «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура в матче против «синих», когда тот избежал удаления.

«Удаление – это всегда удаление.

Мне непонятно, почему решения различаются. Возьмем, например, эпизод с участием Бентанкура и Риса Джеймса. Почему в одной ситуации мы видим красную карточку, а в другой – нет?

Я считаю, что сегодняшнее удаление было бесспорным. Но где же логика в этой разнице?» – заявил Мареска для Sky Sports.

Энцо Мареска Челси Арсенал Лондон удаление (красная карточка) Тоттенхэм Челси - Арсенал Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: BBC
Перець
В Англії своє суддівство , трактують в кожній грі по своєму 
