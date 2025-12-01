Тренер Челси раскритиковал арбитров за удаление Кайседо
Мареска указал на непоследовательность судей
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска раскритиковал решение арбитра после удаления Мойзеса Кайседо в поединке с «Арсеналом» (1:1).
Он подчеркнул непоследовательность судейства, сравнив этот эпизод с аналогичной ситуацией с участием хавбека «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура в матче против «синих», когда тот избежал удаления.
«Удаление – это всегда удаление.
Мне непонятно, почему решения различаются. Возьмем, например, эпизод с участием Бентанкура и Риса Джеймса. Почему в одной ситуации мы видим красную карточку, а в другой – нет?
Я считаю, что сегодняшнее удаление было бесспорным. Но где же логика в этой разнице?» – заявил Мареска для Sky Sports.
