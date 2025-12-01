ВИДЕО. Милота дня. Трубин показал своего домашнего любимца
Анатолий Трубин показав часть своей жизни
Голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин присоединился к флешмобу #WorldPetsDay (Всемирного дня домашних животных) и показал своего домашнего любимца – той-пуделя.
На видео, которое он опубликовал на своей странице в Instagram, вратарь играет с собакой и нежно обнимает ее, подписав пост: «Не могу представить свою жизнь без домашних животных. А вы?».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Публикация быстро собрала множество лайков и комментариев.
Фанаты рассказывали какие домашние любимцы живут вместе с ними.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный специалист считает, что зимой в «Динамо» могут назначить другого наставника
Испанский тренер против пребывания в команде Давида Алабы