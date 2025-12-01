ВИДЕО. Милота дня. Трубин показал своего домашнего любимца

Голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин присоединился к флешмобу #WorldPetsDay (Всемирного дня домашних животных) и показал своего домашнего любимца – той-пуделя.

На видео, которое он опубликовал на своей странице в Instagram, вратарь играет с собакой и нежно обнимает ее, подписав пост: «Не могу представить свою жизнь без домашних животных. А вы?».

Публикация быстро собрала множество лайков и комментариев.

Фанаты рассказывали какие домашние любимцы живут вместе с ними.