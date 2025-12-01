Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Австрия – Украина. Турнир She Plays. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сборная УКРАИНЫ
01 декабря 2025, 05:12 | Обновлено 01 декабря 2025, 05:14
21
0

Австрия – Украина. Турнир She Plays. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 декабря в 13:00 матч женских сборных на турнире в Испании

Австрия – Украина. Турнир She Plays. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Женская сборная Украины проводит второй матч в товарищеском турнире She Plays для женских сборных по футболу.

1 декабря в 13:00 в испанском Кадисе встречаются команды Австрии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Владимира Пятенко проводят учебно-тренировочный сбор. В турнире She Plays в Испании играют 8 национальных женских сборных.

Сине-желтые в первой игре 28 ноября разошлись миром со сборными Шотландии (1:1).

В марте 2026 года украинская сборная начнет борьбу в Лиге А женской Лиги наций. Этот турнир станет квалификацией к чемпионату мира 2027. По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу 3 вместе с командами Испании, Англии и Исландии.

Австрия – Украина. Турнир She Plays. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводят MEGOGO и YouTube-канал УАФ

По теме:
ВИДЕО. Сборная Украины WU-17 потерпела поражение от соперниц из Австрии
Второе поражение подряд. Сборная Украины WU-17 разгромно уступила Австрии
Австрия WU-17 – Украина WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко учебно-тренировочные сборы Австрия - Украина женская сборная Австрии по футболу She Plays смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
