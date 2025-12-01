Женская сборная Украины проводит второй матч в товарищеском турнире She Plays для женских сборных по футболу.

1 декабря в 13:00 в испанском Кадисе встречаются команды Австрии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Владимира Пятенко проводят учебно-тренировочный сбор. В турнире She Plays в Испании играют 8 национальных женских сборных.

Сине-желтые в первой игре 28 ноября разошлись миром со сборными Шотландии (1:1).

В марте 2026 года украинская сборная начнет борьбу в Лиге А женской Лиги наций. Этот турнир станет квалификацией к чемпионату мира 2027. По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу 3 вместе с командами Испании, Англии и Исландии.

Австрия – Украина. Турнир She Plays. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводят MEGOGO и YouTube-канал УАФ