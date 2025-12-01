Шахтер и Кривбасс выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги

В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 1 декабря, сыграют донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

Наставники команд – Арда Туран и Патрик ван Леувен – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 13-ти туров «Шахтер» разместился на первой позиции в турнирной таблице, набрав 30 баллов. В активе «Кривбасса» – 21 пункт, команда занимает пятое место.

Шахтер: Фесюн, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Невертон, Педро Энрике, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Очеретько, Мейреллиш

Кривбасс: Маханьков, Юрчец, Конате, Вилливальд, Дибанго, Араухо, Задерака, Твердохлеб, Бар Лин, Микитишин, Парако

