Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 16:55 | Обновлено 01 декабря 2025, 17:02
Шахтер и Кривбасс выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги

Поединок чемпионата Украины состоится 1 декабря в 18:00 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua. Шахтер – Кривбасс

В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 1 декабря, сыграют донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

Наставники команд – Арда Туран и Патрик ван Леувен – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

После 13-ти туров «Шахтер» разместился на первой позиции в турнирной таблице, набрав 30 баллов. В активе «Кривбасса» – 21 пункт, команда занимает пятое место.

Шахтер: Фесюн, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Невертон, Педро Энрике, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Очеретько, Мейреллиш

Кривбасс: Маханьков, Юрчец, Конате, Вилливальд, Дибанго, Араухо, Задерака, Твердохлеб, Бар Лин, Микитишин, Парако

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Шахтер Кривбасс

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
