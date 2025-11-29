Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Месут Озил шокировал фанатов своей трансформацией
29 ноября 2025, 23:56 | Обновлено 30 ноября 2025, 00:10
ВИДЕО. Месут Озил шокировал фанатов своей трансформацией

Месут Озил: из худощавого плеймейкера в настоящего бодибилдера

ВИДЕО. Месут Озил шокировал фанатов своей трансформацией
X. Месут Озил

Бывший звездный полузащитник «Арсенала», «Реала» и национальной сборной Германии Месут Озил удивил футбольный мир поразительной физической трансформацией.

Игрок, который раньше ассоциировался с тонкой техникой, гениальными пасами и довольно хрупким телосложением, теперь выглядит так, будто готовится к выступлениям на сцене чемпионата бодибилдеров.

На новых кадрах из тренажерного зала Озил демонстрирует массивные руки, широкие плечи и рельефные мышцы – его тело больше напоминает атлета из фитнес-индустрии, чем изящного плеймейкера.

Фанаты не скрывают удивления: одни шутят, что Озил сейчас спокойно мог бы играть в центре обороны, другие и вовсе не сразу узнают одного из геров чемпионата мира в Бразилии-2014.

В последние месяцы Месут активно делится фрагментами своих тренировок в соцсетях, и похоже, что новая цель спортсмена – построить тело не менее впечатляющее, чем его футбольное наследие.

Озил завершил карьеру в 2023 году, но, кажется, только начал новую главу своей жизни – и теперь на его пути к «мышечному» триумфу его уж точно никто не остановит.

видео lifestyle Месут Озил Арсенал Лондон Реал Мадрид сборная Германии по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Комментарии
