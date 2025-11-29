ВИДЕО. Месут Озил шокировал фанатов своей трансформацией
Месут Озил: из худощавого плеймейкера в настоящего бодибилдера
Бывший звездный полузащитник «Арсенала», «Реала» и национальной сборной Германии Месут Озил удивил футбольный мир поразительной физической трансформацией.
Игрок, который раньше ассоциировался с тонкой техникой, гениальными пасами и довольно хрупким телосложением, теперь выглядит так, будто готовится к выступлениям на сцене чемпионата бодибилдеров.
На новых кадрах из тренажерного зала Озил демонстрирует массивные руки, широкие плечи и рельефные мышцы – его тело больше напоминает атлета из фитнес-индустрии, чем изящного плеймейкера.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Фанаты не скрывают удивления: одни шутят, что Озил сейчас спокойно мог бы играть в центре обороны, другие и вовсе не сразу узнают одного из геров чемпионата мира в Бразилии-2014.
В последние месяцы Месут активно делится фрагментами своих тренировок в соцсетях, и похоже, что новая цель спортсмена – построить тело не менее впечатляющее, чем его футбольное наследие.
Озил завершил карьеру в 2023 году, но, кажется, только начал новую главу своей жизни – и теперь на его пути к «мышечному» триумфу его уж точно никто не остановит.
The Mesut Ozil transformation still baffles me 😮💨🏋️♂️ pic.twitter.com/qjzPy3Hm6j— Goals Side (@goalsside) November 28, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер использовал цитату Хемингуэя
Горняки финализировали сделку по Просперу Оба