  4. Стало известно, выйдут ли Судаков и Трубин в основе Бенфики в Португалии
Португалия
29 ноября 2025, 19:41 | Обновлено 29 ноября 2025, 19:43
223
0

Стало известно, выйдут ли Судаков и Трубин в основе Бенфики в Португалии

«Орлы» в гостях будут противостоять клубу «Насьонал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

29 ноября состоится матч 12-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Насьонал» и «Бенфика».

Матч пройдет в Фуншале на стадионе «Эштадиу да Мадейра».

В стартовом составе гостей выйдут два украинских футболиста – Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Начало матча запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Насьонал» – «Бенфика»

Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Насьонал Фуншал стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
