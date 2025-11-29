Португалия29 ноября 2025, 19:41 | Обновлено 29 ноября 2025, 19:43
Стало известно, выйдут ли Судаков и Трубин в основе Бенфики в Португалии
«Орлы» в гостях будут противостоять клубу «Насьонал»
29 ноября состоится матч 12-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Насьонал» и «Бенфика».
Матч пройдет в Фуншале на стадионе «Эштадиу да Мадейра».
В стартовом составе гостей выйдут два украинских футболиста – Георгий Судаков и Анатолий Трубин.
Начало матча запланировано на 20:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч «Насьонал» – «Бенфика»
