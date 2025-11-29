Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мальорка – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Испания
29 ноября 2025, 14:05 | Обновлено 29 ноября 2025, 14:55
Мальорка – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 29 ноября и начнется в 15:00 по Киеву

Мальорка – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября на Сон Моиш пройдет матч 14-го тура Примеры Испании, в котором Мальорка встретится с Осасуной.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Мальорка

Команда еще помнит успехи времен Купера и Это'О. Впрочем, и то, что потом она была лифтом, что часто вылетал, пусть и в основном не надолго, в Сегунду. И от очередного падения туда уберегло назначение Агирре. Вскоре с Хавьером уже повторили лучший результат в кубке, с выходом в финал. Но не превзошли его, снова проиграв.

В 2024-м году мексиканца сменил Аррасате, что до этого работал как раз в Памплоне. И с ним получилось прибавить в Ла Лиге - не настолько, чтобы всерьез побороться за еврокубки, но с финишем на десятой позиции. Были надежды, что дальше будет новый прогресс. Но вместо этого клуб, проигрывая более половины матчей, скатывается чуть ли не вплотную к зоне вылета. Так, в прошлом туре была очередная уже неудача, пусть и довольно ожидаемая: уступили на выезде Вильярреалу 1:2.

Осасуна

Клуб во многом похож на своего соперника. Он в последнее время несколько раз неплохо проявил себя. С Аррасате даже получалось пробиваться в Лигу конференций - уже в ней, правда, сразу вылетели в квалификации. В прошлом сезоне, уже с Морено как главным тренером, были максимально близки, чтобы повторить это. Райо Вальекано взял те же 52 очка, но именно он по дополнительным показателям стал восьмой.

С лета на пост наставника позвали Лиски. И, после относительно неплохого старта, Алессио пока что тут проваливается. Во второй половине осени была только одна победа, в кубке со скромным Сан-Жорди. Не особенно помогла и пауза на игры сборных - уже после этого уступили дома Реалу Сосьедад со счетом 1:3, хотя отрывали счет и выигрывали первый тайм.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках у сторон было по одной победе.

Прогноз

Букмекерские конторы довольно ожидаемо считают Мальорку фаворитом пары на своем поле с таким противником. Ставим на их победу, но с нулевой форой (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua
Мальорка
29 ноября 2025 -
15:00
Осасуна
