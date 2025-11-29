Дерзкий середняк: как Комо бросает вызов большим командам в Италии

На стадионе в Комо легко отвлечься – настолько хороша природа, которая окружает главную арену города. Но если сосредоточиться на футболе, тогда на поле можно увидеть нечто еще более захватывающее.

Под руководством главного тренера Сеска Фабрегаса «Комо» стал одной из самых уверенных в себе команд Серии А: спокойная во владении мячом, агрессивная без мяча и сложная для соперников. В прошлом сезоне, финишировав на 10-м месте, ларианцы прервали 20-летнее отсутствие в высшем дивизионе. В нынешней кампании они выглядят еще лучше.

«Синие» почти не проигрывают, прессингуют чаще, чем кто-либо другой в дивизионе, и владеют мячом лучше, чем топ-клубы, которые располагаются выше в таблице. Кажется, что это не вспышка и не преувеличение, а скорее амбициозный проект, воплощающийся в жизнь.

«Комо» набрал в 2 раза больше очков, чем в прошлом сезоне за тот же период, и выдал лучший старт с сезона 1949/50. У клуба сейчас также лучший показатель в истории по набору очков – в среднем 1,64 за матч.

Ларианцы уже добились впечатляющих результатов: уверенно обыграли «Ювентус» со счетом 2:0 и заслуженно сыграли вничью с действующим чемпионом «Наполи». 10-е место в прошлом сезоне сделало их лишь второй командой, вышедшей в высшую лигу за более чем десятилетие, которая финишировала в первой половине турнирной таблицы.

Главная особенность «синих» заключается в том, что они редко теряют контроль над игрой – как с мячом, так и без него. Фабрегас построил команду, которая «душит» соперников неустанной работой без мяча. В результате этого «Комо» спровоцировал наибольшее количество потерь у соперников в Серии А (86) и занимает 4-е место в лиге по попыткам прессинга оппонента в последний трети поля (130).

Кроме того, ларианцы лидируют в Серии А по количеству успешных защитных действий (375). Прессингуя, они позволяют соперникам выполнять в среднем всего 7,8 передачи – это самый низкий показатель не только в Италии, но и среди всех команд из пяти ведущих европейских лиг. Это свидетельствует о том, что «синие» прессингуют интенсивнее всех остальных.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Комо» является неудобной командой, которая оставляет соперникам мало пространства. 189 фолов, совершенных ларианцами в этом сезоне, — третий показатель в Серии А, который доказывает их стремление сбить противника с ритма при любой возможности.

Учитывая все это, командам трудно действовать против структуры Фабрегаса. Это объясняет, почему соперники «синих» стараются продвигать мяч по полю быстрее, чем против любой другой команды в Италии (1,99 метра в секунду).

Хотя при прессинге основное внимание уделяется эффективности игры без мяча на половине поля соперника, «Комо» демонстрирует один из лучших показателей в обороне в Серии А и возле своих ворот. Ларианцы пропускают меньше всех в лиге наряду с «Ромой». При этом нельзя сказать, что они часто обороняются в своей штрафной площади.

«Синие» обычно защищаются высоко, ловя соперников в офсайде в среднем в 30-ти метрах от своих ворот, что является третьим показателем среди всех команд Серии А в этом сезоне. Это яркий признак команды, стремящейся держать соперника как можно дальше от своих ворот.

Они также стремятся к доминированию и контролю игры. У «Комо» самый высокий процент владения мячом в Серии А в этом сезоне (60,4%). Кроме того, ни одна другая команда не реализовала больше передач на своей половине поля (2803 попытки, 2593 успешных).

При этом ларианцы не просто удерживают мяч – они его контролируют. Это основа всего, что они делают. С этим связано и нежелание выбивать мяч. У «синих» наименьшее количество длинных передач в лиге – всего 7,7%, что является вторым самым низким показателем в Серии А после «Наполи» (7,4%). Все начинается с контроля.

«Комо» использует схему 4-2-3-1, которая постоянно меняется для создания численного превосходства в зоне вокруг мяча. Они оказывают давление, выманивают соперников, а затем проходят их – те же схемы, которые использовал Фабрегас в качестве игрока. Цифры подтверждают это: ларианцы выполнили рекордное в лиге количество разрезных передач – 725.

Они перегружают центральную зону, грамотно используют фланговых игроков для создания ширины и правильно перемещаются, как только появляется свободное пространство. У «синих» скоординированное и целенаправленное владение мячом.

Слабым звеном «Комо» является атака. Даже не то, что слабым, а просто несовершенным. Ларианцы хорошо продвигают мяч, но пока не очень хорошо завершают атаки. Только 3 команды Серии А создали меньше потенциально голевых моментов, чем «синие» в этом сезоне (19), а 44,5% их ударов приходятся за пределы штрафной площади – второй показатель в лиге.

Несмотря на это, «Комо» может быть опасным в атаке. Ларианцы совершили 13 быстрых прорывов (2-е место в лиге) и забили больше всех голов с таких атак (3). И есть одна причина, по которой атаки команды становятся эффективными. Вернее, один игрок: Нико Пас является главным атакующим звеном в системе Фабрегаса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Действуя между линиями в качестве «десятки», 21-летний хавбек воплощает в жизнь всю структуру «Комо». Цифры подчеркивают его важное значение для команды: с начала прошлого сезона Пас принял участие в 265 атаках, которые завершались ударом по воротам – это гораздо больше, чем у любого другого игрока чемпионата Италии.

Он был признан лучшим молодым игроком прошлого сезона Серии А, а в нынешней кампании лидирует среди всех футболистов лиги по системе гол+пас (9 очков, 5+4). В текущем сезоне Нико создал 26 опасных моментов, уступая по этому показателю только Федерико Димарко из «Интера» (32). Пас – не просто ключевой элемент системы «Комо»; он тот, кто выводит ее на новый уровень.

Еще в прошлом сезоне были заметны перспективы «Комо». Ларианцы финишировали с лучшим результатом в Серии А (49 очков) с сезона 1951/52 и стали единственной командой, обыгравшей будущего чемпиона «Наполи» после наступления 2025 года. Во главе этого клуба стоят братья-миллиардеры Хартоно, которые являются самыми богатыми владельцами в Серии А, но их влияние не уменьшает заслуг Фабрегаса. Сеск играет в этом проекте ключевую роль.

Второй самый молодой тренер чемпионата Италии летом отклонил интерес «Интера» и «Байера», решив остаться в проекте, который сам помог построить. Влияние на него очевидно – Арсен Венгер, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Антонио Конте, Висенте Дель Боске – но его принципы не заимствованы; они современные, понятные и лаконичные.

«Комо» выглядит перспективным, амбициозным и целеустремленным клубом со своим характером, ярким тренером и командой с потенциалом для роста, которая уже опережает график развития.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst