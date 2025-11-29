Фонсека дал совет Мудрику. Украинец не играет из-за допинга
Португалец поддержал украинского вингера
Бывший главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека дал совет украинскому вингеру Челси Михаилу Мудрику, попавшему в допинг-скандал.
– Впервые о Михаиле Мудрике громко заговорили, когда вы работали в «Шахтере» и взяли его в первую команду. Общались с ним после истории с допингом?
– Я виделся с ним однажды в Англии, но мы не слишком много говорили об этой ситуации. Честно, я не знаю, что случилось и что стало причиной. Труднее всего – видеть, что такой игрок, как Мудрик, не играет. Надеюсь, он сможет пережить эту ситуацию. Ему нелегко так долго оставаться без игровой практики. Но он молод и сможет вернуться в футбол.
Это очень досадно, когда игрок с таким потенциалом попадает в такую ситуацию. Но совет, который могу ему дать: «Не сдавайся». Время пройдет, и, может быть, все вернется, – сказал Фонсека.
