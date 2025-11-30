У Сабо есть своя версия, как Суркис уволил Шовковского из Динамо

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо не считает, что президент клуба Игорь Суркис уволил Александра Шовковского через телефонный разговор.

– Заслуживал ли Шовковский увольнения по телефону? Даже не дождались возвращения в Киев.

– Я не думаю, что так было. Это только журналисты так пишут. Не нужно лезть. Думаю, что у Шовковского и Суркиса были договоренности. Это нормально. Проиграли и, возможно, Шовковский сказал, что уже не может и нервы не выдерживают. Матч с Омонией мне вообще не понравился, потому что так играть просто невозможно.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.