Шотландия – Украина – 1:1. Как пропустили на 90+6 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча женских сборных на турнире She Plays
Женская сборная Украины провела стартовый матч товарищеского турнира She Plays по футболу для женских сборных.
28 ноября в 13:00 в Испании команды Шотландии и Украины сыграли вничью (1:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матчи прошел в испанском Кадисе. В турнире She Plays играют 8 национальных женских сборных.
Сине-желтые открыли счет на 37-й минуте, когда отличилась Роксолана Кравчук. Соперницы спасли игру в компенсированное время, забив на 90+6 минуте (1:1).
Подопечные Владимира Пятенко далее сыграют со сборной Австрии (1 декабря в 13:00).
Турнир She Plays для женских сборных
Кадис (Испания), 28 ноября 2025 года
Шотландия – Украина – 1:1
Голы: Мария Маканени, 90+6 – Роксолана Кравчук, 37
Видеообзор матча
Видеозапись матча
ГОЛ! 1:0. Роксолана Кравчук, 37 мин
