Шотландия – Украина – 1:1. Как пропустили на 90+6 мин. Видео голов и обзор

Женская сборная Украины провела стартовый матч товарищеского турнира She Plays по футболу для женских сборных.

28 ноября в 13:00 в Испании команды Шотландии и Украины сыграли вничью (1:1).

Матчи прошел в испанском Кадисе. В турнире She Plays играют 8 национальных женских сборных.

Сине-желтые открыли счет на 37-й минуте, когда отличилась Роксолана Кравчук. Соперницы спасли игру в компенсированное время, забив на 90+6 минуте (1:1).

Подопечные Владимира Пятенко далее сыграют со сборной Австрии (1 декабря в 13:00).

Турнир She Plays для женских сборных

Кадис (Испания), 28 ноября 2025 года

Шотландия – Украина – 1:1

Голы: Мария Маканени, 90+6 – Роксолана Кравчук, 37

