Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Этот вопрос к главному тренеру»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 03:54 | Обновлено 29 ноября 2025, 03:55
49
0

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Шахтера»

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».

– Егор, прошлый матч ты пропустил из-за перебора карточек. Увидим ли мы тебя на поле в ближайшем матче против «Шахтера»?

– Этот вопрос больше к главному тренеру. Если он решит, что я нужен в стартовом составе, значит буду играть (улыбается).

В предыдущей игре ты наблюдал за командой из сектора Ультрас. Расскажи об этой инициативе.

– Я на связи с одним из лидеров Ультрас «Кривбасса». Мы списались, он предложил прийти на сектор, я поддержал, потому что это хорошая идея. Все меня поддержали и поддерживали всегда. Это очень круто, когда фаны настолько близки к команде. Это очень интересная история, на секторе очень понравилось.

Как ты психологически и физически готовишься к поединку с «Шахтером»? Какого соперника ожидаешь увидеть на этот раз?

– В обычном режиме. Считаю, что к игре мы должны подойти готовыми физически и тактически. Команда находится в неплохой форме. Нас ждет интересная игра, сильный соперник. Готовимся очень тщательно, и, надеюсь, покажем качественный футбол.

Матч «Шахтер» – «Кривбасс» состоится 1 декабря в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Александр АНТОНЕНКО: «Мы всегда хотим, чтобы к нам относились справедливо»
Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 14-м туре УПЛ?
Анте БЕКАВАЦ: «Шахтер – это самая сильная команда УПЛ»
Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Шахтер - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
