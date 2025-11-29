Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Этот вопрос к главному тренеру»

Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».

– Егор, прошлый матч ты пропустил из-за перебора карточек. Увидим ли мы тебя на поле в ближайшем матче против «Шахтера»?

– Этот вопрос больше к главному тренеру. Если он решит, что я нужен в стартовом составе, значит буду играть (улыбается).

– В предыдущей игре ты наблюдал за командой из сектора Ультрас. Расскажи об этой инициативе.

– Я на связи с одним из лидеров Ультрас «Кривбасса». Мы списались, он предложил прийти на сектор, я поддержал, потому что это хорошая идея. Все меня поддержали и поддерживали всегда. Это очень круто, когда фаны настолько близки к команде. Это очень интересная история, на секторе очень понравилось.

– Как ты психологически и физически готовишься к поединку с «Шахтером»? Какого соперника ожидаешь увидеть на этот раз?

– В обычном режиме. Считаю, что к игре мы должны подойти готовыми физически и тактически. Команда находится в неплохой форме. Нас ждет интересная игра, сильный соперник. Готовимся очень тщательно, и, надеюсь, покажем качественный футбол.

Матч «Шахтер» – «Кривбасс» состоится 1 декабря в 18:00 по киевскому времени.