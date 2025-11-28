Игрок Вереса рассказал, в чем секрет последних успехов команды

Вратарь «Вереса» Валентин Горох рассказал, благодаря чему «красно-черные» имеют 6-матчевую беспроигрышную серию в УПЛ.

«Когда смотришь на нашу команду сейчас, чувствуется, что мы начали играть совсем иначе. Стали лучше понимать действия друг друга, быстрее принимать решения, видеть следующий шаг партнера еще до того, как он сделает передачу или откроется.

Однако это пришло не за один день. Просто со временем все больше чувствуешь партнеров и понимаешь, как они мыслят на поле. Можно сказать, что именно эта сыгранность и стала одним из главных факторов нашего прогресса».