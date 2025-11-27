Нападающий Вереса восстановился после продолжительной травмы

В 14 туре УПЛ большой интерес вызывает западноукраинское дерби: в Ровно 29 ноября будут выяснять отношения «Верес» и «Карпаты», которые являются соседями по таблице.

Как стало известно Sport.ua, начиная с этой недели в общей группе ровенчан тренируется нападающий Денис Ндукве, который был травмирован еще в поединке 8 тура с «Оболонью» и длительное время находился в клубном лазарете. Но сейчас у новичка «Вереса» со здоровьем все в порядке и он готов помочь в западноукраинском дерби с львовянами.

В текущем сезоне Денис Ндукве провел семь матчей в чемпионате и стал автором двух забитых мячей.

Сейчас у футболистов «Вереса» 17 очков и они на десятом месте в УПЛ. У «Карпат» на один пункт больше и они девятые.

