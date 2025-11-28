Экс-тренер клуба УПЛ: «У этого Шахтера есть хорошее будущее»
Александру Поздееву нравится прогресс «горняков»
Экс-тренер «Колоса» Александр Поздеев оценил игру «Шахтера» в победном матче четвертого тура Лиги конференций с «Шемрок Роверс» – 2:1.
– Александр, донецкий клуб возвращается из Ирландии с тремя очками. Как вам игра «Шахтера» в поединке с «Шемрок Роверс»?
– Получилась интересная игра. Мне понравился «Шахтер» в этом матче, да и вообще команда Турана импонирует. Они с каждым матчем становятся агрессивнее и, кажется, все лучше понимают требования тренерского штаба. Я думаю, что у этого «Шахтера» есть хорошее будущее.
– Кого из состава «горняков» могли бы отметить по этой игре?
– Да, в целом вся команда действовала хорошо. «Шемрок Роверс» – довольно силовой соперник, но нельзя сказать, что у «Шахтера» были какие-то серьезные трудности в игре против них. «Горняки» неплохо выходили из-под давления, продвигали мяч. Хорошая командная работа.
Ранее Юрий Вернидуб прокомментировал победу «Шахтера» в Ирландии.
