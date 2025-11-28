Экс-тренер клуба УПЛ: «У этого Шахтера есть хорошее будущее»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
28 ноября 2025, 12:41 |
273
0

Александру Поздееву нравится прогресс «горняков»

ФК Шахтер

Экс-тренер «Колоса» Александр Поздеев оценил игру «Шахтера» в победном матче четвертого тура Лиги конференций с «Шемрок Роверс» – 2:1.

– Александр, донецкий клуб возвращается из Ирландии с тремя очками. Как вам игра «Шахтера» в поединке с «Шемрок Роверс»?

– Получилась интересная игра. Мне понравился «Шахтер» в этом матче, да и вообще команда Турана импонирует. Они с каждым матчем становятся агрессивнее и, кажется, все лучше понимают требования тренерского штаба. Я думаю, что у этого «Шахтера» есть хорошее будущее.

– Кого из состава «горняков» могли бы отметить по этой игре?

– Да, в целом вся команда действовала хорошо. «Шемрок Роверс» – довольно силовой соперник, но нельзя сказать, что у «Шахтера» были какие-то серьезные трудности в игре против них. «Горняки» неплохо выходили из-под давления, продвигали мяч. Хорошая командная работа.

Ранее Юрий Вернидуб прокомментировал победу «Шахтера» в Ирландии.

Александр Поздеев Шахтер Донецк Лига конференций Шемрок Роверс Шемрок Роверс - Шахтер
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
