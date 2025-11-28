ВЕРНИДУБ: «Шахтер? Очень важно, что не стали доигрывать матч на удержание»

Экс-тренер «Зари» и «Динамо» Юрий Вернидуб проанализировал игру «Шахтера» в матче четвертого тура Лиги конференций против «Шемрок Роверс» (2:1)

– В целом мне понравилось, как играл «Шахтер». Единственный негативный момент – это был отрезок, где донецкая команда имела проблемы. Я про начало второго тайма. А так «горняки» контролировали ход событий на поле. Осторожно и довольно надежно сыграли в обороне, создавали моменты в атаке и, главное, реализовывали их, забили два очень неплохих гола.

Жаль, что не засчитали второй гол Кауана Элиаса. Нашли там какое-то положение вне игры… Не знаю, по-моему, офсайда там не было, но это мелочи. Хотя в конце донецкие дали небольшую слабину, пропустили необязательный гол, и после этого не сели наглухо в оборону, а наоборот побежали забивать третий, выключили «Шемрок Роверс», не дали ему больше ни одного шанса. И это очень важно, что не стали доигрывать матч на удержание.

Вообще, если бы все свои моменты реализовал тот же Кауан Элиас, счет был бы куда больше в пользу «Шахтера», чем итоговые 2:1.

Ранее Сергей Ковалев прокомментировал победу «горняков» в Ирландии.