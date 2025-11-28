Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВЕРНИДУБ: «Шахтер? Очень важно, что не стали доигрывать матч на удержание»
Лига конференций
28 ноября 2025, 12:05 | Обновлено 28 ноября 2025, 12:07
446
1

ВЕРНИДУБ: «Шахтер? Очень важно, что не стали доигрывать матч на удержание»

Юрию Николаевичу понравилась игра «Шахтера»

28 ноября 2025, 12:05 | Обновлено 28 ноября 2025, 12:07
446
1 Comments
ВЕРНИДУБ: «Шахтер? Очень важно, что не стали доигрывать матч на удержание»
ФК Шахтер

Экс-тренер «Зари» и «Динамо» Юрий Вернидуб проанализировал игру «Шахтера» в матче четвертого тура Лиги конференций против «Шемрок Роверс» (2:1)

– В целом мне понравилось, как играл «Шахтер». Единственный негативный момент – это был отрезок, где донецкая команда имела проблемы. Я про начало второго тайма. А так «горняки» контролировали ход событий на поле. Осторожно и довольно надежно сыграли в обороне, создавали моменты в атаке и, главное, реализовывали их, забили два очень неплохих гола.

Жаль, что не засчитали второй гол Кауана Элиаса. Нашли там какое-то положение вне игры… Не знаю, по-моему, офсайда там не было, но это мелочи. Хотя в конце донецкие дали небольшую слабину, пропустили необязательный гол, и после этого не сели наглухо в оборону, а наоборот побежали забивать третий, выключили «Шемрок Роверс», не дали ему больше ни одного шанса. И это очень важно, что не стали доигрывать матч на удержание.

Вообще, если бы все свои моменты реализовал тот же Кауан Элиас, счет был бы куда больше в пользу «Шахтера», чем итоговые 2:1.

Ранее Сергей Ковалев прокомментировал победу «горняков» в Ирландии.

По теме:
Матвиенко провел 70-й матч как капитан Шахтера
Экс-тренер клуба УПЛ: «У этого Шахтера есть хорошее будущее»
«Спасибо легенда, но давно пора». Реакция фанов на увольнение Шовковского
Шахтер Донецк Юрий Вернидуб Шемрок Роверс Шемрок Роверс - Шахтер Лига конференций
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Футбол | 28 ноября 2025, 07:56 14
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой

Олег Гусев также уволен с должности помощника главного тренера

Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Футбол | 27 ноября 2025, 11:21 15
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера
Шахтер оформил трансфер топ-легионера по УПЛ. Известна сумма трансфера

Проспер Оба покинет ЛНЗ

Арне СЛОТ об отставке из Ливерпуля: «Я принял решение»
Футбол | 28.11.2025, 05:55
Арне СЛОТ об отставке из Ливерпуля: «Я принял решение»
Арне СЛОТ об отставке из Ливерпуля: «Я принял решение»
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 28.11.2025, 06:23
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
«Эту проблему нужно решать»: Ковалев – о победе Шахтера в ЛК
Футбол | 28.11.2025, 10:19
«Эту проблему нужно решать»: Ковалев – о победе Шахтера в ЛК
«Эту проблему нужно решать»: Ковалев – о победе Шахтера в ЛК
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
О,знову виліз суперспєц..
Ответить
-2
Популярные новости
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
27.11.2025, 00:22 6
Футбол
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 9
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем