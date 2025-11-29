МАРКЕВИЧ: «Комфортная жизнь, зарплата капает, вышли потрусили задницами...»
Мирон Богданович раскритиковал игроков «Динамо»
Известный украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал футболистов нынешнего «Динамо».
«Они даже бегать не хотят. Уровень игроков не высокий, но нужно хотя бы бороться за каждый мяч, а они и этого не могут сделать. Комфортная жизнь, зарплатка капает, вышли потрусили задницами и так от игры к игре», – сказал Маркевич.
Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.
После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.
