МАРКЕВИЧ: «Комфортная жизнь, зарплата капает, вышли потрусили задницами...»

Мирон Богданович раскритиковал игроков «Динамо»

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал футболистов нынешнего «Динамо».

«Они даже бегать не хотят. Уровень игроков не высокий, но нужно хотя бы бороться за каждый мяч, а они и этого не могут сделать. Комфортная жизнь, зарплатка капает, вышли потрусили задницами и так от игры к игре», – сказал Маркевич.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.

По теме:
Арда ТУРАН: «Фесюн сыграл очень хорошо. Взять три очка – очень важно»
Он не увидел фол на Огундане. Судья матча Шахтара с Динамо прошел полиграф
Назван лучший игрок Шахтера в матче Лиги конференций с Шемрок Роверс
Динамо Киев Омония Денис Попов Лига конференций Омония - Динамо Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
