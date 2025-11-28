Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер стал 6-м украинским клубом, побеждавшим ирландский в еврокубках
Лига конференций
28 ноября 2025, 10:19
Шахтер стал 6-м украинским клубом, побеждавшим ирландский в еврокубках

Кто рекордсмен среди украинских команд в противостоянии с представителями Ирландии?

Шахтер стал 6-м украинским клубом, побеждавшим ирландский в еврокубках
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер, победив Шемрок Роверс в 4-м туре Лиги конференций, стал 6-м украинским клубом, имеющим в своем активе победы над командами из Ирландии в еврокубках.

До горняков выигрывали свои матчи Карпаты, Таврия, ЦСКА, Динамо и Ворскла.

Интересным фактом является то, что именно Карпаты единственные, кто побеждал ирландцев более одного раза (3).

Украинские команды по количеству побед над ирландскими клубами в еврокубках

  • 3 – Карпаты
  • 1 – Таврия, ЦСКА, Динамо, Ворскла, Шахтер

Матчи украинских команд против клубов из Ирландии в еврокубках

  • 1992: ЛЧ, Таврия – Шелбурн – 2:1-0:0
  • 1993: КВН, Карпаты – Шелбурн – 1:0-1:3
  • 1998: КВН, ЦСКА – Корк Сити – 2:0-1:2
  • 2008: ЛЧ, Динамо – Дроеда Юнайтед – 2:2-2:1
  • 2011: ЛЕ, Карпаты – Сент-Патрикс Атлетик – 2:0-3:1
  • 2011: ЛЕ, Ворскла – Слайго Роверс – 0:0-2:0
  • 2025: Шемрок Роверс – Шахтер – 1:2
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии 1
Xvalenok03
Те кто придумывают заголовки хоть понимают насколько они безграмотны?
