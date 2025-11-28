Шахтер стал 6-м украинским клубом, побеждавшим ирландский в еврокубках

Донецкий Шахтер, победив Шемрок Роверс в 4-м туре Лиги конференций, стал 6-м украинским клубом, имеющим в своем активе победы над командами из Ирландии в еврокубках.

До горняков выигрывали свои матчи Карпаты, Таврия, ЦСКА, Динамо и Ворскла.

Интересным фактом является то, что именно Карпаты единственные, кто побеждал ирландцев более одного раза (3).

Украинские команды по количеству побед над ирландскими клубами в еврокубках

3 – Карпаты

1 – Таврия, ЦСКА, Динамо, Ворскла, Шахтер

Матчи украинских команд против клубов из Ирландии в еврокубках