Шахтер одержал 7 побед в текущем евросезоне. Когда было больше?

Донецкий Шахтер одержал 7-ю победу в евросезоне 2025/26.

Произошло это в выездном матче 4-го тура Лиги конференций против Шемрок Роверс (2:1).

По количеству побед этот сезон для горняков уже стал одним из пяти лучших в истории.

Вспомним все еврокампании Шахтера, в которых были одержаны 7+ побед: