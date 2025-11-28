Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер одержал 7 побед в текущем евросезоне. Когда было больше?
Лига конференций
28 ноября 2025, 09:29 | Обновлено 28 ноября 2025, 09:31
409
1

Шахтер одержал 7 побед в текущем евросезоне. Когда было больше?

На этот раз горняки были сильнее Шемрок Роверс

28 ноября 2025, 09:29 | Обновлено 28 ноября 2025, 09:31
409
1 Comments
Шахтер одержал 7 побед в текущем евросезоне. Когда было больше?
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер одержал 7-ю победу в евросезоне 2025/26.

Произошло это в выездном матче 4-го тура Лиги конференций против Шемрок Роверс (2:1).

По количеству побед этот сезон для горняков уже стал одним из пяти лучших в истории.

Вспомним все еврокампании Шахтера, в которых были одержаны 7+ побед:

  • 11 – 2008/09: Динамо З. (дважды), Базель (дважды), Барселона, Тоттенхэм Хотспур, цска, Марсель (дважды), Динамо К, Вердер
  • 10 – 2016/17: Янг Бойз, Башакшехир (дважды), Коньяспор (дважды), Брага (дважды), Гент (дважды), Сельта
  • 8 – 2015/16: Фенербахче, Рапид, Мальме, Шальке, Андерлехт (дважды), Брага (дважды)
  • 7 – 2010/11: Партизан (дважды), Брага (дважды), Арсенал, Рома (дважды)
  • 7 – 2025/26: Ильвес, Бешикташ (дважды), Серветт, Абердин, Брейдаблик, Шемрок Роверс
По теме:
Екс-игрок Шахтра: «К сожалению, есть вопросы к работе судейской бригады»
Динамо сыграло 5 матчей в евросезоне без забитых мячей. Антирекорд близко
ФЕСЮН: «Пусть на следующий матч мне датчик вешает»
Шемрок Роверс Шахтер Донецк статистика Лига конференций Шемрок Роверс - Шахтер
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 28 ноября 2025, 06:23 21
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо

Вечером 27 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги конференций

Милан усилит линию атаки. Среди кандидатов – футболист сборной Украины
Футбол | 28 ноября 2025, 07:22 0
Милан усилит линию атаки. Среди кандидатов – футболист сборной Украины
Милан усилит линию атаки. Среди кандидатов – футболист сборной Украины

Клуб заинтересован в услугах Франкулино, Артема Довбика, Паничелли и Пеллегрино

Моуринью выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Футбол | 27.11.2025, 23:42
Моуринью выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуринью выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Футбол | 28.11.2025, 01:07
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 27.11.2025, 07:54
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
ще як мінімум 3-4 можуть здобути, ще 2 перемоги в груповому етапі і як мінімум в 1/8 бажано було б перемагати
Ответить
+1
Популярные новости
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 8
Футбол
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
27.11.2025, 07:03 1
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем