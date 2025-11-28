Лига конференций28 ноября 2025, 09:29 | Обновлено 28 ноября 2025, 09:31
409
1
Шахтер одержал 7 побед в текущем евросезоне. Когда было больше?
На этот раз горняки были сильнее Шемрок Роверс
Донецкий Шахтер одержал 7-ю победу в евросезоне 2025/26.
Произошло это в выездном матче 4-го тура Лиги конференций против Шемрок Роверс (2:1).
По количеству побед этот сезон для горняков уже стал одним из пяти лучших в истории.
Вспомним все еврокампании Шахтера, в которых были одержаны 7+ побед:
- 11 – 2008/09: Динамо З. (дважды), Базель (дважды), Барселона, Тоттенхэм Хотспур, цска, Марсель (дважды), Динамо К, Вердер
- 10 – 2016/17: Янг Бойз, Башакшехир (дважды), Коньяспор (дважды), Брага (дважды), Гент (дважды), Сельта
- 8 – 2015/16: Фенербахче, Рапид, Мальме, Шальке, Андерлехт (дважды), Брага (дважды)
- 7 – 2010/11: Партизан (дважды), Брага (дважды), Арсенал, Рома (дважды)
- 7 – 2025/26: Ильвес, Бешикташ (дважды), Серветт, Абердин, Брейдаблик, Шемрок Роверс
Комментарии 1
ще як мінімум 3-4 можуть здобути, ще 2 перемоги в груповому етапі і як мінімум в 1/8 бажано було б перемагати
